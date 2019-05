Tina ha superato ogni limite! Uomini e Donne, gli utenti contro la Cipollari

(Di giovedì 16 maggio 2019) Dopo la messa in onda della puntata in cuiha versato addosso a Gemma una secchio di acqua fredda, il web ha commentato l'accaduto scagliandosil'opinionista.Dopo l'ennesimo sverbale,ha affermato che avrebbe voluto fare qualche gesto di cui tutti dovevano parlare. Dopo poco è entrata in studio e, prendendo la torinese alle spalle, le ha versato un secchio d'acqua addosso lasciandola esterrefatta, nonostante la conduttrice avesse cercato, gridando di fermare la.Gemma non ha potuto che alzarsi, completamente fradicia, e lasciare lo studio... La De Filippi si è scusata con un mazzo di fiori, ma il web non ha apprezzato per nulla. Sui social i commentatori si sono scatenati.halimite. Deridere e ridicolizzare così pubblicamente una persona è di uno squallore totale", scrive un utente del web. E ancora: "Di solito rido, ma la mossa di oggi da parte diè stata orribile". Ma non è tutto, c'è chi ha richiesto addirittura un intervento esterno, per un'azione che in molti hanno definito "penosa". "Ma non si possono contattare quelle associazioni dei consumatori? Non è possibile una cosa del genere. Non la devono passare liscia", ha esclamato un altro internauta.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...