Voglio un messaggio dai miei figli! Kikò Nalli sull'orlo di una crisi

(Di mercoledì 15 maggio 2019) Nella casa del Grande Fratello l'inquilinonon riesce più a stare lontano dai suoi figli e, in un momento di, confida a Daniele Dal Moro che vorrebbe ricevere un loroper sentirli più vicini : “Ho bisogno di una frase, di uno di una parola da parte deifigli. Non sono preoccupato, ma mi mancano dal primo giorno perché con loro ho un rapporto che solo chi mi conosce sa”. Daniele ha tentato di consolare, rassicurandolo sul fatto che i suoi figli hanno modo di guardarlo 24 ore su 24 in tv e di essere orgogliosi di lui, maha continuato a ripetere che avrebbe bisogno di un loro, di un cenno, per sentirli più vicini.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...