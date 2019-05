Sono irriconoscibili! Pausini e Antonacci in Piazza di Spagna (Di mercoledì 15 maggio 2019) I due artisti stanno preparando in questi giorni, sotto l'occhio attento del direttore artistico Luca Tommassini, i contributi video per il prossimo tour negli stadi. Ieri pomeriggio a Roma Laura e Biagio si Sono presentati in una veste inedita per girare una clip. Il cantautore infatti era vestito da Vincent Van Gogh, come nel famoso autoritratto del 1889, invece Laura era nei panni della Ragazza con l’Orecchino di Perla di Jan Vermeer.

Il tour Laura Biagio Stadi 2019 partirà il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio allo Stadio di San Siro di Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e l’1 agosto alla Fiera di Cagliari.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 15 maggio 2019) I due artisti stanno preparando in questi giorni, sotto l'occhio attento del direttore artistico Luca Tommassini, i contributi video per il prossimo tour negli stadi. Ieri pomeriggio a Roma Laura e Biagio sipresentati in una veste inedita per girare una clip. Il cantautore infatti era vestito da Vincent Van Gogh, come nel famoso autoritratto del 1889, invece Laura era nei panni della Ragazza con l’Orecchino di Perla di Jan Vermeer.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

LaStampa : Pausini e Antonacci in abiti d’epoca, un flash mob a sorpresa a Roma - MediasetTgcom24 : Laura Pausini-Biagio Antonacci, flash mob a sorpresa in piazza di Spagna #LauraPausini - LauraPausini : Mi diverto sempre tanto a stare sul set con @BiagioAntonacci. Il backstage di #InQuestaNostraCasaNuova è oggi in es… -