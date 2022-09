PGA TOUR 2K23 svela l’“Elite Roster” dei giocatori professionisti

2K ha rivelato oggi molti dei professionisti giocabili in PGA TOUR® 2K23.

Oltre all'icona Tiger Woods, atleta di copertina, diversi volti nuovi si uniscono al roster internazionale tra cui il campione FedEx St. Jude 2022 Will Zalatoris e il potente spagnolo Jon Rahm, oltre alle prime professioniste del franchise Lexi Thompson, la recordista canadese Brooke Henderson e la prodigio neozelandese Lydia Ko. Tra i professionisti che ritornano ci sono l'atleta di copertina del PGA TOUR 2K21 Justin Thomas e il vincitore del 3M Open del 2022 e del Rocket Mortgage Classic Tony Finau.

Ogni professionista è vestito con un abbigliamento e un equipaggiamento fedeli alla realtà e presenta una serie di attributi unici rappresentativi delle sue abilità. I giocatori possono scendere nel tee box nei panni di uno dei professionisti nelle partite di esibizione, multigiocatore e Divot Derby, oppure sfidarli in una battaglia per scalare la classifica e conquistare la FedExCup nella modalità PGA TOUR MyCAREER.

Ecco i professionisti disponibili al lancio:

• Tiger Woods;

• Justin Thomas;

• Lexi Thompson;

• Lydia Ko;

• Brooke Henderson;

• Will Zalatoris;

• Collin Morikawa;

• Tony Finau;

• Jon Rahm;

• Rickie Fowler;

• Justin Rose;

• Xander Schauffele;

• E molti altri ancora.

Oltre ai professionisti del PGA TOUR, anche la leggendaria icona sportiva Michael Jordan è disponibile e immediatamente giocabile al lancio per i giocatori che preordinano una qualsiasi versione di PGA TOUR 2K23 Standard Edition o acquistano la Deluxe Edition o la Tiger Woods Edition. Jordan è incluso nel Michael Jordan Bonus Pack*, insieme a quattro maniche di palline da golf Common consumabili, che forniscono un aumento opzionale delle prestazioni.

Altri professionisti e ospiti famosi saranno disponibili dopo il lancio. Ulteriori dettagli in arrivo. Nel caso ve lo foste perso, ecco il trailer di annuncio di PGA TOUR 2K23.

*Il Michael Jordan Bonus Pack è disponibile come bonus per il pre-ordine di PGA TOUR 2K23 Standard Edition fino al 13 ottobre 2022 alle 23:59 ora locale e sarà disponibile per l'acquisto dopo il lancio.

