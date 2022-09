Disponibile la Patch 1.6 Edgerunners per Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha annunciato l'uscita dell'ultimo aggiornamento per Cyberpunk 2077, che porterà ai giocatori una serie di nuove caratteristiche, oltre a legami con il prossimo anime Cyberpunk: Edgerunners, creato in collaborazione con Studio Trigger. L'ultimo episodio di Night City Wire ha rivelato ulteriori dettagli sull'aggiornamento Edgerunners, conosciuto anche come Patch 1.6. Prendendo il nome dall'anime Cyberpunk: Edgerunners, l'ultimo aggiornamento include oggetti equipaggiabili visti in tutta la serie, in arrivo su Netflix il 13 settembre. I giocatori che esploreranno Night City potranno trovare l'iconica giacca indossata dal protagonista David Martinez e un fucile a pompa usato da un personaggio della serie. Guarda il trailer di aggiornamento di Edgerunners



Il sistema di trasmog, o guardaroba, molto richiesto dalla community, è ora accessibile da tutti gli appartamenti e le case sicure di V. I giocatori potranno tenere fino a sei abiti che potranno essere visualizzati e selezionati dall'inventario. A ciò si aggiunge una funzione di progressione multipiattaforma, che consente di caricare i salvataggi nel cloud e di continuare senza problemi su un'altra piattaforma.

Per saperne di più sull'aggiornamento di Edgerunners Con questo aggiornamento si aggiunge anche la possibilità di giocare a Roach Race in uno qualsiasi dei cabinati arcade di Night City. Chi raggiunge i punteggi più alti può aspettarsi premi sotto forma di eurodollari e oggetti, e chi desidera giocare al di fuori di Cyberpunk 2077 può anche scaricare Roach Race gratuitamente su iOS e Android. Il gioco, sviluppato in collaborazione con Crunching Koalas, presenta l'amata figura di Roach che galoppa, salta e fa glitch attraverso le ambientazioni della serie The Witcher in un platform 2D a scorrimento infinito, completo di classifiche online.

Un altro animale che riceve un ruolo più importante grazie all'aggiornamento Edgerunners è il gatto Nibbles, che i giocatori hanno già avuto modo di incontrare e persino di adottare. Con questo aggiornamento, Nibbles è ora disponibile per posare in modalità Foto. Oltre a queste caratteristiche, ci sono anche armi aggiuntive, missioni e alcuni nuovi segreti da scoprire a Night City. L'ultimo REDstream, che ha ripreso dopo la conclusione di Night City Wire, è stato dedicato a mostrare uno sguardo approfondito sulle novità del gioco. Guarda il REDstream

