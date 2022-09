LOGITECH PRESENTA “LOGI PLAY 2022” EVENTO DI DUE GIORNI SUL FUTURO DEL GAMING E DELLO STREAMING









Unitevi a noi nella live stream dedicata a #LogiPLAY – intrattenimento, panel e presentazione di nuovi prodotti sono solo alcuni degli entusiasmanti appuntamenti dell’evento





Logitech ha annunciato oggi che il primo Logi PLAY, importante evento dedicato a gaming e streaming, si terrà il 20 e 21 settembre presso il centro LVL di Berlino, Germania. Guidato da Logitech G e Logitech For Creators, Logi PLAY 2022 riunirà persone provenienti dai settori del gaming e dello streaming per discutere le tendenze e l'evoluzione del gioco virtuale, dello streaming e della creazione di contenuti. L'evento comprenderà tavole rotonde, esibizioni musicali, sessioni di gaming e annunci di nuovi prodotti.

"Gamer e content creator stanno alimentando un vero e proprio cambiamento culturale in modi che non abbiamo mai visto prima. Con Logi PLAY vogliamo creare un luogo in cui non solo riuniamo queste community per esplorare innovazioni e tendenze, ma siamo anche in missione per contribuire a plasmare il futuro del gaming avvalendoci dei nostri colleghi di settore e dei nostri partner", ha dichiarato Yalcin Yilmaz, vicepresidente e responsabile per l'Europa di Logitech.

La prima giornata dell’evento, il 20 settembre, sarà dedicata alla stampa e ai partner, mentre il Day 2 – 21 settembre – sarà completamente disponibile in livestream sul nostro canale Twitch.

La live sarà presentata da Aaron “Medic” Chamberlain e Frankie Ward.

Con l'uscita di diversi nuovi prodotti Logitech G e Logitech For Creators, i vertici di Logitech si uniranno ai leader del settore per discutere di argomenti legati al gaming e allo streaming.

L'evento riunirà più di 30 gamer e content creator da tutto il mondo. Tra le figure di spicco ecco DanucD, Onscreen, e Mr. Shibolet, senza dimenticare talent come PastelMusique, Florent Garcia, Djarii e LittleBigWhale.

Principali figure di Logitech presenti:

Bracken Darell, CEO Logitech

Najoh Tita Reid, CMO Logitech

Ujesh Desai, GM Global, Logitech G

Vincent Borel, GM Global, Logitech For Creators

Riunendo le menti più brillanti nel campo del gaming e dello streaming, Logi PLAY offre un'opportunità unica di essere in prima linea in un settore in continuo fermento.

Siete pronti per Logi PLAY? Non perdetevi la stream, registratevi qui

Altre News per: logitechpresenta“logiplay2022”