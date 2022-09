GUNDAM EVOLUTION ARRIVA SU STEAM E CONSOLE

BANDAI NAMCO Online e Bandai Namco Europe annunciano oggi cheGUNDAM EVOLUTION, il primo hero shooter free to play del franchise, sarà disponibile dal 22 settembre su Steam in Europa.



GUNDAM EVOLUTION sarà lanciato con un gruppo di 12 mobile suit giocabili e vedrà i giocatori impegnati in avvincenti scontri PvP 6 contro 6 attraverso tre modalità di gioco basate su obiettivi. Dal 1° dicembre, GUNDAM EVOLUTION sarà disponibile anche per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Per accompagnare l'annuncio odierno, sono stati pubblicati due nuovi video che prepareranno gli aspiranti piloti di Gundam alle avvincenti missioni ricche d'azione che li attendono: