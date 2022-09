Ferrari Velas Esports Series, verso le Regional Finals

Il prossimo appuntamento con la Ferrari Velas Esports Series è fissato per il prossimo 6 e 7 Settembre, giorni in cui andranno in onda gli show di Qualificazione del Campionato Nordamericano ed Europeo. I concorrenti si sfideranno per ottenere un posto nelle Regional Finals, previste per i prossimi 13 e 14 Settembre, che potranno dare loro l’accesso all'agognato slot per la Grand Final - evento in presenza che si terrà in Italia il 2 di Ottobre. Il più forte tra i piloti finalisti potrà ottenere un posto nello Scuderia Ferrari Velas Esports Team.

La stagione 2022 delle Ferrari Velas Esports Series entra nel vivo, con un mese di Settembre da vivere intensamente curva dopo curva. Il 6 Settembre alle 21:00 CEST i piloti partecipanti al Campionato Europeo delle Series si sfideranno tra le piste di Barcelona-Catalunya, Austin - Circuit of the Americas, Spa-Francorchamps e l’Indianapolis Grand Prix Circuit, per ottenere la qualificazione allo step successivo del Campionato e quindi la chance di partecipare alla Grand Final dal vivo in Italia.







Le seconde gare di qualificazione offrono nuovi spunti di interesse sia per i piloti che per gli appassionati della Ferrari Velas Esports Series, grazie all’introduzione di due nuovi e attesi circuiti: il Circuit of the Americas di Austin e l’Indianapolis Grand Prix, recentemente resi disponibili su Assetto Corsa Competizione, una delle due piattaforme di sim-racing sviluppate da Kunos Simulazioni e utilizzate per il Campionato 2022.

L’aggiunta di Assetto Corsa Competizione accanto al software Assetto Corsa, utilizzato nelle stagioni precedenti, si è dimostrata una mossa particolarmente azzeccata, come dimostrato dall’apprezzamento espresso sia dai partecipanti alle Series che dagli appassionati vecchi e nuovi.

Lo show delle gare di qualificazioni Europee del 6 Settembre della Ferrari Velas Esports Series avrà inoltre su una serie di ospiti speciali, ad iniziare dal talento emergente Maya Weug, prima donna pilota all’interno della Ferrari Driver Academy e partecipante al Campionato Italiano F4. Maya sarà presente al Ferrari Esports Studio in Italia insieme ai presentatori ufficiali Nicki Shields e Paul Jeffrey, fornendo analisi e dietro le quinte del mondo delle competizioni motoristiche sia reali che virtuali.

Il giorno seguente, mercoledì 7 Settembre alle 21:00 EDT, la Ferrari Velas Esports Series vedrà lo svolgimento delle gare di qualificazione per il Campionato del Nord America, la grande novità della stagione 2022.

Seguendo lo stesso format della serie Europea, l’evento Nordamericano potrà contare sulla presenza di un’altra star della Ferrari Driver Academy come l’attuale leader del Formula Regional European Championship Dino Beganovic, che raggiungerà Amanda Busick e Paul Jeffrey nel Ferrari Esports Studio in Italia. Caratterizzato dallo stesso format di quattro gare su quattro circuiti differenti e disponibili su Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, anche questo evento offrirà l’opportunità per i concorrenti Nordamericani di garantirsi un posto nella propria Regional Final, così da competere per un posto nello show della Grand Final.

Le macchine utilizzate dai piloti sia Europei che Nordamericani per le prossime gare saranno le fantastiche Ferrari 488 GT3 Evo 2020 e Ferrari 488 Challenge Evo.



Come da ormai consolidata tradizione per la Ferrari Velas Esports Series, il team Scuderia Ferrari Formula One sarà presente sia all’evento Europeo che Nordamericano con interviste esclusive al pilota Monegasco Charles Leclerc da parte di Paul Jeffrey (evento Europeo) e Amanda Busick (evento Nordamericano).

Al termine delle rispettive gare, solo i migliori piloti virtuali si qualificheranno per lo step successivo della competizione - leRegional Finals - che si terranno il 13 Settembre alle 21:00 CEST per l’Europa, ed il giorno successivo 14 Settembre alle 21:00 EDT per il Nord America. Le Regional Finals vedranno i migliori 24 piloti di ciascuna regione gareggiare sia su Assetto Corsa che Assetto Corsa Competizione, con l’obiettivo di ottenere un posto nella Grand Final - prevista per domenica 2 Ottobre alle 21.00 CEST

Le piste per le Regional Finals sono state selezionate: per le gare Europee Silverstone ed Imola saranno le protagoniste, mentre per il Nordamerica la scelta è ricaduta su Laguna Seca e Watkins Glen. Entrambe le Finals vedranno la presenza speciale con interviste esclusive a Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il pilota che riuscirà a laurearsi campione delle Ferrari Velas Esports Series avrà così l’opportunità di entrare nello Scuderia Ferrari Velas Esports team.

Sia le gare di Qualificazione che le Regional Finals saranno trasmesse Live sul canale Ufficiale Twitch, e saranno presentate da Nicki Shields per l’Europa e Amanda Busick per il Nordamerica, entrambe con Paul Jeffrey come co-presentatore.

Tutte le gare sono disponibili sul canale Twitch Ferrari Esports https://www.twitch.tv/ ferrariesports



Calendario delle gare Ferrari Velas Esports Series:

#2 Qualification show:

6 Settembre - 21.00 CEST - Europa

7 Settembre - 21.00 EDT - Nordamerica

Regional Finals

13 Settembre - 21.00 CEST - Europa

14 Settembre - 21.00 EDT - Nordamerica

Grand Final

2 Ottobre - 21.00 CEST - 15.00 EDT - 19.00 GMT

