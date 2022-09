Ndrangheta : arresti in tutta Italia

In corso un blitz congiunto di Carabinieri e Guardia di Finanza di Bergamo: arresti e perquisizioni in varie province di. L'indagine, coordinata dalla Dda di Brescia ,riguarda membri di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati finanziari finalizzati ad agevolare la cosca di 'ndrangheta "Arena" di Isola di Capo Rizzuto (). Eseguiti anche sequestri di patrimoni per milioni di euro.

