Scimmia! Esagerata Francesca De André ... rischia la squalifica? (Di domenica 12 maggio 2019) Sta facendo molto discutere la partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso. “Povera cretina, a me gli uomini mi vogliono, non mi buttano via.” Ha sentenziato la nipote di Faber, deridendo la modella Mila Suarez per il suo accento. Dopo una serie di insulti e sfottò sui reciproci difetti fisici, però, Francesca De André ha pronunciato la parola che ha fatto indignare il web.



Una volta raggiunta l'altra stanza, infatti, la ragazza avrebbe urlato un chiarissimo “'A Scimmia!” nei confronti di Mila Suarez. Bruttissima parola perchè nei confronti della Suarez, come segnalato da alcuni utenti già nei giorni prima, durante una confidenza con un altro concorrente ha dichiarato : “A me fa senso. Erica l’ho limonata, quella piuttosto di toccarla mi taglio le vene. Lei sa di narghilè.”



