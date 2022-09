Hogwarts Legacy svelati novità nel giorno del Back to Hogwarts

Il 1º settembre segna l'inizio dell'amatissima tradizione annuale del “Back to Hogwarts”. In questa occasione tutti i fan del mondo magico festeggiano il giorno in cuigli studenti di Hogwarts prendono l'Hogwarts Express e tornano a scuola per il nuovo anno scolastico.

Durante le celebrazioni di quest’anno, in particolare, i fan hanno potuto guardare Back To Hogwarts 2022 – A Look Ahead, una presentazione stracolma di notizie e aggiornamenti che evidenzia alcuni elementi elettrizzanti presenti nel mondo magico, durante la quale è stato svelato unEaster egg inaspettato all’interno di una missione secondaria di Hogwarts Legacy: le rovine del castello presso cui è ambientata sono infatti le stesse rovine che i visitatori delWizarding World of Harry Potter nell’Islands of Adventure dell'Universal Orlando Resort possono vedere nell’attrazioneHagrid’s Magical CreaturesMotorbike Adventure del parco. E questo è solo uno dei tanti riferimenti nascosti in Hogwarts Legacy che i fan più attenti potranno scovare.

Per festeggiare Back toHogwarts, oggi Warner Bros. Games ha annunciato che i fan del mondo magico potranno collegare i loro account dell’Harry Potter Fan Club e di Warner Bros. Games per importare la propria casa e bacchetta in Hogwarts Legacy. Dopo l'esperienza ufficiale dello Smistamento e la Cerimonia della Bacchetta dell’Harry Potter Fan Club, i giocatori potranno quindi portare i loro alter ego inHogwarts Legacy. Collegando gli account, nel gioco si sbloccheranno la maschera del teschio col becco e le esclusive "toghe per fan-atici delle case", un set speciale di toghe che permetterà ai giocatori di rappresentate la loro casa di Hogwarts con stile.

Inoltre, durante la giornata è stato possibile dare un'occhiata agli ingressi e agli interni delle sale comuni delle case nella Scuola di Magia e Stregoneria diHogwarts.A partire dall'ingresso di Serpeverde, nascosto dietro a un serpente di pietra ad arco, passando per la sfarzosa sala comune diGrifondoro, situata in una delle torri più alte, e per il salone caldo e luminoso diCorvonero, per poi arrivare alla sala comune di Tassorosso, avvolta dalla luce naturale che entra da un lucernario, i giocatori avranno molto da esplorare nel gioco.

I giocatori possono andare su wizardingworld.com/ legacyconnect per collegare gli account e ricevere gli articoli speciali nel gioco appena Hogwarts Legacy uscirà per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per ulteriori informazioni su come prenotare Hogwarts Legacy, visita www.hogwartslegacy.com

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichettaPortkey Games, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d'azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano al quinto anno e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Il lancio mondiale di Hogwarts Legacy per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC è previsto per il 10 febbraio 2023.

La data di uscita per il Nintendo Switch sarà confermata più avanti.

Altre News per: hogwartslegacysvelatinovitàgiornobackhogwarts