Funcom rende disponibile Conan Exiles 3.0, ecco Age of Sorcery

Il gigantesco aggiornamento Age of Sorcery è finalmente arrivato, mettendo a disposizione dei giocatori un livello di scelta completamente nuovo e inaugurando l'inizio di una nuova era per Conan Exiles!





Funcom è entusiasta di annunciare che Age of Sorcery è ora disponibile, introducendo così il più grande aggiornamento gratuito per Conan Exiles mai realizzato. È finalmente arrivato il momento della componente più attesa dalla community: la stregoneria. Addentratevi nella corruzione oscura, sacrificate i thrall in cambio di sangue, evocate alleati demoniaci e non morti e molto altro ancora per sopravvivere e dominare le selvagge Terre Esiliate. Scoprite nuovi perk e un sistema di attributi ribilanciato, e costruite la vostra fortezza più velocemente che mai grazie a una nuovissima interfaccia di costruzione e alla Modalità Creativa.





Age of Sorcery inaugura un modello di gioco completamente nuovo, che prevede l'aggiunta gratuita di nuove funzionalità e modalità, con i giocatori che potranno sostenere il gioco attraverso cosmetici a pagamento legati al Battle Pass e al negozio. I futuri aggiornamenti seguiranno poi varie epoche, e conterranno sempre diversi capitoli.

Il più grande cambiamento che i giocatori noteranno immediatamente con questo aggiornamento è la quantità di scelta nella creazione del proprio personaggio. Scegliete di sacrificare una parte della vostra forza vitale per la stregoneria e la corruzione, di essere un indomito barbaro o di dedicarvi a entrambe le cose. Gli incontri con gli altri giocatori nelle Terre Esiliate non saranno più gli stessi.

Il Battle Pass consiste esclusivamente in oggetti cosmetici, che includono parti in stile stregone, armature, armi, cavalcature e molto altro ancora! Completando le sfide si potrà salire di livello nel Battle Pass ottenendo ricompense, alcune delle quali sono gratuite per tutti.

Avendo ricevuto aggiornamenti regolari fin dal lancio, Conan Exiles vanta ora una ricchezza di contenuti davvero notevole. è questo il momento perfetto per tuffarsi nel gioco, che da oggi fino all'8 settembre si potrà provare gratuitamente su Steam, mentre dall'8 all'11 settembre su Xbox. Conan Exiles è disponibile anche su Game Pass.

