NBA 2K23 - MyCAREER

2K rivela oggi maggiori dettagli riguardo la nuova modalità MyCAREER di NBA 2K23, che include la trama più ampia e coinvolgente della storia del franchising. La storia prende il via dopo il Draft NBA e sfida i giocatori a trovare un equilibrio tra le loro prestazioni nell'NBA e la loro carriera fuori dal campo attraverso la musica, la moda e gli affari. Tra un ricco cast di personaggi e camei, MyCAREER vedrà la partecipazione degli artisti di Dreamville Elite e Bas, che aiuteranno i giocatori a fare amicizia con J. Cole e a catturare i cuori e le menti della città.

“NBA 2K è da sempre un luogo dove scoprire nuovi talenti musicali e continua a essere un punto di riferimento per mostrare tutto ciò che riguarda la cultura del basket", ha dichiarato J. Cole. “L'ampiezza, la profondità e i talenti presenti in MyCAREER di quest'anno creano un'esperienza senza precedenti all'interno di NBA 2K23", ha dichiarato Alfie Brody, vicepresidente della strategia di marketing globale di NBA 2K. "In cima a questa lista di talenti c'è J. Cole, la partecipazione di un visionario come lui al processo creativo, sia per il gioco che per la colonna sonora, dimostra il pilastro della cultura che NBA 2K23 è diventato.”

La colonna sonora di NBA 2K23 al momento del lancio presenterà una collezione di artisti di fama mondiale e hit incredibili, incluse: “TITANIC (feat. Rich Brian)” di Jackson Wang, “Rucón” di Alemán, “West Like (feat. Kalan.FrFr)” di Destiny Rogers, “The Matrix” di Ski Mask the Slump God, “Surround Sound (feat. 21 Savage & Baby Tate)” di JID, “Wants and Needs (feat. Lil Baby)” di Drake, ”Nail Tech” di Jack Harlow, “Megan’s Piano” di Megan Thee Stallion, “No Trends” di Mike Dimes, “Que Oso” di Snow Tha Product, “Rapstar” di Polo G, “love nwantiti (ah ah ah) [feat. Joeboy & Kuami Eugene] [Remix]” di CKay e molte altre ancora.





Con tre nuovi brani in uscita ogni venerdì, la colonna sonora di NBA 2K23 conterrà una incredibile varietà di artisti, oltre a collaborazioni con etichette discografiche e integrazioni in tutte le stagioni.

