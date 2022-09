Trust Quno Laptop Cooling Stand GXT 1125 Recensione

Oggi provo un supporto di raffreddamento per laptop, il Trust Quno Laptop Cooling Stand GXT 1125. Questo prodotto va bene per tutte le attività che si svolgono sui laptop come lunghe sessioni di lavoro o di partite ai videogiochi, video chiamate, ecc. Trust, per chi non conoscesse il marchio, è un produttore europeo di periferiche e accessori per computer con sede a Dordrecht, nei Paesi Bassi. Opera a livello mondiale con quattro marchi: Trust, Trust Urban, Trust Smart Home e Trust Gaming. L’azienda ha svariati prodotti differenziati e specializzati per le diverse necessità del consumatore in casa, per l'intrattenimento, la mobilità e il lavoro.

La scatola è rettangolare con le immagini e la descrizione del prodotto. Dentro c'è il dispositivo avvolto in una plastica opaca tenuto in posizione da due blocchi in polistirolo. Trovano posto all'interno anche un supporto per telefoni, da attaccare al, il cavoper l'alimentazione, un piccolo manuale d'uso e un adesivo Trust GXT. In generale tutto l'imballo è di buona fattura con una bella grafica e descrizione del prodotto.

IlLaptop Cooling Stand è bellissimo da vedere. È costruito tutto in alluminio premium e ha cinque ventoledi colore blu. È un semplice dispositivo ben progettato per mantenere freschi tutti i laptop fino a 17 pollici. Pesante poco più di, può sostenere un peso massimo di. Nella parte dove va appoggiato il laptop ci sono dei supporti in gomma antiscivolo che permettono un'aderenza massima. Inoltre, questi supporti si possono spostare a piacimento per mantenere qualsiasi portatile in perfetta posizione. Un robusto braccio consente di cambiare l'inclinazione, che è così regolabile fino a cinque posizioni con un'altezza massima di

Di buona fattura anche ilche serve per accendere il device. Il dispositivo è progettato per rendere al massimo, coprire e raffreddare tutti i laptop. Quando si accende, ilfa partire tutte le cinque ventole. Al centro c'è una grande ventola, mentre ai lati le quattro ventoline più piccole. Infine, questo è il sistema di raffreddamento più silenzioso che si può trovare in commercio. Infatti, il Trust Laptop Cooling Stand raggiunge un picco di appena. Quindi giocare, vedere un film o videochiamre non sarà un problema.

Ilriesce a offrire un'ottima resa di raffreddamento su tutti i tipi di laptop grazie alla sua buona qualità costruttiva; è sicuramente un buon prodotto dall'approccio semplice, relativamente portatile e dal prezzo molto competitivo. Ciliegina sulla torta è il supporto perstaccabile che permette di tenere i cellulari sempre a portata di mano.

è un buon prodotto con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Ha un design accattivante e, è ben costruito, silenzioso, leggero e con 5 ventole Led. C'è di meglio? Si certo, ma difficilmente a questo prezzo e con questa qualità. Se siete alla ricerca di un supporto di raffreddamento per laptop, non lasciatevi scappare questo Trust Quno.



Specifiche

General

Max. lift height

19 cm

Fan included

yes, 1x 130mm 4x50mm

Features

Extra USB port

no

Foldable

no

Anti-skid

yes

Special features

Including detachable phone stand

Characteristics

Number of fans

5

Noise level (range)

45 dBA

Rotation speed

800 RPM

Air flow

70 CFM

Bearing type

Sleeve

Control

On/off button

no

Connectivity

Cables included

separate, 100cm

Lighting

Lights

yes

LED colours

Blue

Adjustability

Adjustable height

yes

Height adjustment (steps)

5 steps

Materials

Main material

Aluminum

Input

Power source

USB

Compatibility

Max. laptop size

17 "

Max. weight

9.4 kg

Compatible Device Types

laptop

Size & Weight

Fan size (of fan 2, 3, 4, 5)

50 mm

Fan size

130 mm

Total weight

1060 g

Weight of main unit

1012 g

Depth of main product (in mm)

280 mm

Width of main product (in mm)

400 mm

Height of main product (in mm)

50 mm

Extra information

Item number

23581

EAN code

8713439235814

Warranty

2 years

Package contents

Cooling stand

Detachable phone stand

USB power cable

User guide

System requirements

USB port

Altre News per: trustqunolaptopcoolingstand1125recensione