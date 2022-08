YU-GI-OH! CROSS DUEL DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO DAL 6 SETTEMBRE





La nuova esperienza Yu-Gi-Oh! a quattro giocatori per dispositivi mobile è sempre più vicina



Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia che Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL, atteso nuovo card game a quattro giocatori, sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 settembre su App Store® e Google Play™.

Card game dalle dinamiche completamente inedite, Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL fonde l’anima dell’amato Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) con dinamiche battaglie a quattro giocatori. Yu-Gi-Oh! CROSS DUELoffre un nuovo gameplay e sfide adatte a ogni giocatore, dai veterani ai nuovi duellanti!

Come mostrato nel gameplay trailer ufficiale, quattro giocatori sono connessi tra loro a formare una croce. I Duellanti giocano carte per evocare iconici mostri dalle serie Yu-Gi-Oh!. I mostri evocati sono poi inviati lungo le linee che uniscono i giocatori per infliggere danni ai mostri degli avversari.

In Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL dovrete pianificare il vostro attacco tenendo conto delle tattiche degli altri Duellanti. Mirate agli avversari chiave, formate alleanze temporanee, rompetele al momento giusto e fatevi strada verso la vittoria.

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL include:

Tre modalità di gioco: multiplayer quattro contro quattro, co-op fino a quattro giocatori e Duelli single player.

Un nuovo stile di Duello estremamente intuitivo, anche per i neofiti della serie Yu-Gi-Oh!

Personaggi dalle sette serie animate di Yu-Gi-Oh! con i quali collaborare e confrontarsi

Incredibile rendering 3D dei mostri di Yu-Gi-Oh! e impressionanti scene di evocazione

Personalizzazione dei mostri che consente di sbloccare nuove abilità e di assegnarle alle proprie carte

Costruite e personalizzate velocemente i vostri deck grazie a nuove automazioni e funzioni innovative

E molto, molto altro ancora!





KONAMI sta offrendo speciali ricompense in-game basate sul numero di giocatori che si sono preregistrati a Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL. Per tutti i dettagli su come preregistrarsi a Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL, visitate il sito ufficiale.

Se alla chiusura delle preregistrazioni il numero di utenti sarà di 500.000 o più, tutti i duellanti di Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL riceveranno al lancio del gioco Gemme per sbloccare 10 estrazioni Card Gacha.

6 settembre

è free-to-play e sarà disponibile su App Store e Google Play Store in tutto il mondo dal

Altre News per: crossdueldisponibile