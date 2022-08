Assicurazioni auto in Italia: crescono i costi

È un dato poco incoraggiante, quello che emerge analizzando le statistiche messe a disposizione da un noto portale dedicato al mondo delle assicurazioni: in Italia il prezzo medio delle polizze assicurative di tipo RC Auto risulta essere in crescita.

Non è sicuramente un periodo facile per i consumatori, quello in corso: ai fortissimi rincari delle utenze energetiche, da cui derivano, peraltro, gli aumenti dei prezzi di molti prodotti, anche di prima necessità, si aggiunge anche la crescita dei premi assicurativi, e il fatto che questo sia un servizio indispensabile per poter circolare con il proprio veicolo rende questa notizia particolarmente spiacevole.

È fondamentale saper cogliere le odierne opportunità di risparmio

Prima di entrare nel dettaglio, tuttavia, è bene ricordare che il consumatore oggi ha molte possibilità per risparmiare e per orientarsi in maniera agevole sulle proposte più interessanti.

In rete, da questo punto di vista, le opportunità abbondano: portali di comparazione come SalvaConto mettono a disposizione degli utenti delle opzioni confronta assicurazioni auto che consentono di visualizzare, con un semplice click, tutti i preventivi più interessanti relativi al proprio veicolo, ad opera di diverse compagnie.

Le statistiche relative ai premi medi delle assicurazioni RC Auto

Come si diceva, il trend dei prezzi dei premi assicurativi per le polizze assicurative RC Auto risulta purtroppo essere in aumento.

Nel mese di luglio 2022, infatti, esso è risultato essere pari a 463,63 euro all’anno sull’intero territorio nazionale, cifra che negli ultimi 4 mesi è cresciuta costantemente.

Ad aprile, infatti, il premio medio era di 443,07 euro, a maggio ammontava a 445,57 euro, a giugno era di 453,53 euro, mentre nel mese di luglio, come detto, si è superata la soglia del 463 euro.

È particolarmente interessante sottolineare che nell’arco dell’ultimo anno non si siano mai raggiunte delle quote così elevate, di conseguenza si tratta senza dubbio di un rincaro da non sottovalutare.

A livello generale, dunque, il costo dei premi assicurativi per le polizze RC Auto sta crescendo, peraltro già da diversi anni alcune associazioni dei consumatori ne denunciano un livello particolarmente elevato.

Il problema delle forti differenze territoriali

Oltre a questo problema, tuttavia, c’è quello delle differenze di carattere territoriale: quello menzionato, infatti, è il premio medio riguardante l’intero territorio nazionale, ma se si effettua un raffronto tra diverse regioni, o anche tra diverse province, il divario risulta davvero altisonante.

Alcune regioni, su tutte la Campania, prevedono dei costi davvero altissimi per l’assicurazione dell’auto, ovviamente a parità di caratteristiche del veicolo, mentre in altre regioni, come può essere la Valle d’Aosta, si paga molto meno.

Per intenderci: non è affatto raro che, in Campania, un cittadino che deve assicurare la propria auto per un anno si ritrovi a dover spendere oltre 900 euro, mentre in Valle d’Aosta, per un prodotto assolutamente identico, si possono spendere anche 300 euro, o poco più.

Sicuramente, alla base di questi trend così diversi vi sono delle valutazioni da parte delle compagnie nel calcolo del livello di rischio, tuttavia sarebbe sicuramente opportuno un livellamento nazionale delle tariffe dal momento che, come detto, si sta parlando di prodotti assolutamente identici per caratteristiche.

