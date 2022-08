Agenzia per Siti Web : 7 Consigli per scegliere quella giusta

Ti piacerebbe avere un sito web dedicato alla tua attività professionale o alla tua azienda? Prima di avventurarti da solo nella sua creazione, considera anche l'importanza di avvalerti di un'agenzia per siti web affidabile, perché ti farà risparmiare un sacco di tempo e fatica.

Ma come riconoscere una buona e rispettabile agenzia? Di seguito elencheremo 7 caratteristiche a cui prestare attenzione prima di scegliere a quale affidarti.

Il sito web dell'agenzia

Quando contatti un'agenzia per siti web assicurati che abbia un sito web attraente. Dovresti innanzitutto evitare quelle che si presentano con un sito Web obsoleto e che promettono di essere le migliori del settore. Se l'agenzia ha un proprio sito web, controlla la qualità di questo sito. Entra nella pagina e chiediti se la trovi attraente e ben progettata. Il sito è aggiornato? In caso contrario, dovresti cercare un'altra agenzia. Chi vorrebbe, che il proprio sito web fosse progettato da un'azienda che non ha nemmeno creato un proprio sito web o un che non abbia un sito web ben fatto e aggiornato?

L'esperienza come qualità

L'esperienza è un fattore che conta in un' agenzia per siti web . Assicurati di non essere la "cavia" di un'agenzia start-up. Affidati alla conoscenza di un'agenzia esperta come ad esempio, che opera da più anni nel settore. Con le giovani agenzie si possono ad esempio subire ritardi per il completamento del progetto, poichè le agenzie appena avviate, seppur dinamiche e vogliose di fare, hanno poca esperienza e non hanno processi di flusso di lavoro ben consolidati. Questo è normale quando manca la cosa più importante: l'esperienza.

Buon portfolio con home page progettate individualmente

Controlla anche il portafoglio dell'agenzia. Quali aziende si sono affidate ad essa in passato? Inoltre, visitando i siti creati dall'agenzia puoi vedere la qualità e le competenze dell'agenzia stessa. Confronta le singole referenze nel portfolio. L'agenzia di creazione siti web produce home page individuali? Oppure viene sempre utilizzato lo stesso layout e cambiando solo i colori e il logo?

È qui che entra in gioco il detto "la qualità ha il suo prezzo": un sito web completo da 100 a 300 euro? Di solito non puoi aspettarti altro che un layout già pronto e un sito Web impersonale. L'individualità non è garantita in questo caso.

Piena trasparenza

Un'altra caratteristica importante di un'agenzia per la creazione di siti web rispettabile a cui prestare attenzione è la trasparenza. Se stai ancora facendo ricerche su Internet, presta attenzione a quanto segue:

I prezzi e i servizi che troverai sul sito web dell'agenzia sono:



Ben strutturati?

Plausibili?

Comprensibili la prima volta che li leggi?

Queste caratteristiche indicano che si tratta di un'agenzia di web design affidabile e trasparente. Offerte confuse e indifferenziate con costi individuali poco chiari di solito portano a costi più elevati. In ogni caso, organizza un colloquio telefonico preliminare in cui potrai porre le tue domande alla web agency. Assicurati di informarti sui seguenti punti:



In che modo saranno gestiti le fasi di lavoro?

Quali processi di lavoro generali sono necessari?

Chi è il tuo referente e con chi poi svilupperai insieme il sito?

Più dettagliatamente, l'agenzia web può darti informazioni sul suo approccio, più saranno dettagliati ed esaurienti nelle risposte, più puoi essere certo che si tratti di un'agenzia seria. Tuttavia, se non è possibile identificare una prassi di lavoro coerente o un filo comune, sarà necessario cercare un'alternativa.

Inoltre, non dovresti solo prestare attenzione al tuo budget, ma anche se l'agenzia è attenta al tuo budget. Pertanto, chiedi una panoramica dei costi per vedere per cosa viene utilizzato il tuo denaro.



Prezzi fissi e prezzi tutto compreso

Un prezzo fisso è una pratica comune nell'ambiente. Questi sono solitamente i prezzi dei pacchetti che dipendono dal numero di pagine che il tuo sito web dovrebbe avere in seguito. Se stai pianificando un progetto più grande, come ad esempio, se hai un vasto negozio online con centinaia di articoli, un prezzo fisso dovrebbe farti sospettare.

Un prezzo fisso sembra allettante a prima vista, ma è una caratteristica di un'agenzia dubbia.

Come può l'agenzia chiedere un prezzo fisso se non conosce nemmeno l'intero scopo del progetto? Probabilmente, come detto, verranno utilizzati solo modelli di siti web economici modificati ad hoc, oppure, è probabile che in futuro ci sarà una sorta di abbonamento per la gestione del sito o ti verranno addebitate spese per apportare modifiche di qualsiasi tipo.

Assicurati che il prezzo dell'agenzia web sia basato sull'ambito del tuo progetto. Ciò include il numero di pagine, la programmazione del database individuale, l'integrazione di immagini e video o la programmazione di un widget speciale.



Cura e manutenzione del sito web

Una volta che il tuo sito web sarà creato e sarà online, probabilmente ti chiedrerai come avere nuovi contenuti. Quando scegli un'agenzia di web, dovresti assicurarti che si occupi anche della cura e della manutenzione del tuo sito web.

È importante che tu chieda di questo servizio aggiuntivo quando ricevi il preventivo. Sapere in anticipo se l'agenzia per la creazione di siti web offre la gestione e la manutenzione del sito web e a quale prezzo ti eviterà fastidi in seguito e potrai essere sicuro che la tua home page non solo sarà creata in modo originale e professionale, ma verrà anche mantenuta e assistita in modo completo in futuro.



Contatti personali

Indipendentemente dall'ambito del tuo progetto, tieni presente che un'agenzia web avrà una persona per i contatti personali per gestire il tuo progetto.Se nessuna persona è responsabile per te, è importante assicurarsi almeno che l'agenzia non faccia affidamento su un servizio di massa anonimo.

Per progetti più grandi, un negozio online con centinaia di articoli, dovresti assolutamente avere una persona di contatto disponibile. Organizzare un incontro personale se possibile per conoscere il referente e dare un volto alla voce al telefono.

Se il contatto con l'agenzia avviene esclusivamente tramite e-mail e per telefono, anche per progetti estesi, dovresti avere una persona di contatto permanente. Di conseguenza, questo evita di dover spiegare tutto dall'inizio quando hai domande e la tua richiesta potrà essere elaborata velocemente. Dovresti anche assicurarti che l'agenzia di web "parli" italiano in modo che non ci siano problemi di comunicazione.

Conclusioni

Queste sono le principali caratteristiche che ti aiuteranno a trovare una buona e rispettabile agenzia per la creazione di siti web. È importante usarli in combinazione con il tuo istinto. Dopotutto, devi sentirti in buone mani con l'agenzia. Usa i sette suggerimenti su esposti e troverai l'agenzia giusta.

Altre News per: agenziasiticonsiglisceglierequellagiusta