Legend sarà disponibile il 6 settembre su Steam

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore malese Magnus Games sono lieti di annunciare che la versione 1.0 del titolo cooperativo, in stile farming adventure/monster-taming, Re:Legend sarà disponibile per PC il 6 settembre, via Steam, a €24.99.



Risvegliati, privo di ricordi, sulla stravagante isola di Vokka, dove vagano creature magiche chiamate Magnus. Prendi le redini del destino da solo o con gli amici e recupera i ricordi perduti per ricostruire la tua Leggenda.



Sebbene i panorami meravigliosi e vibranti di Vokka appaiano invitanti, la fauna dell'isola è molto pericolosa e può attaccare per legittima difesa. Sopravvivi ai combattimenti contro i Magnus selvatici e comanda i tuoi Magnus addomesticati in battaglia o cavalcali per attraversare l’isola più velocemente.



Impara a vivere dei frutti della terra, fai amicizia con gli abitanti del villaggio e aiutali a recuperare i loro ricordi. Aumenta le abilità della vita ed espandi il villaggio coltivando, allevando, estraendo, disboscando, pescando e forgiando armi.Riuscirai a sopravvivere e a ricostruire la tua leggenda? Scoprilo il 6 settembre sul tuo PCPer maggiori informazioni visita il sito ufficiale di Re:Legend.

