Destroy All Humans! 2 Reprobed Recensione

Oggi vi parlo di Destroy All Humans! 2 Reprobed che fa parte di una saga lanciata negli anni 2000. Sviluppato da Pandemic Studios e pubblicato da THQ, Destroy All Humans, il primo titolo, uscì nel 2005; era un gioco semplice e divertentissimo che piacque molto a tutti, critica compresa. Tutto quello che doveva fare il giocatore era impersonare un alieno e massacrare il popolo terrestre. Ebbe talmente successo che, dopo poco più di un anno, uscì il secondo capitolo Destroy All Humans 2. La saga, ha talmente tanti fan, che dopo più di 15 anni dal primo titolo THQ Nordic ha deciso di riproporre il Remake lanciando Destroy All Humans! 2 Reprobed. Dopo molte ore di gioco ecco cosa ne penso nella recensione.



Storia



Destroy All Humans! 2 Reprobed è ambientato dieci anni dopo i fatti raccontati nel primo titolo, quindi nel 1969. La terra è in mano ai Furon che l'hanno conquistata. Crypto-137 è morto, e il suo successore Crypto-138 si è insediato alla Casa Bianca travestendosi da Presidente degli U.S.A. Il KGB lo ha scoperto, è farà di tutto pur di fermare gli alieni. Inizia così la lunga avventura per riportare tutto alla normalità e liberare la terra.



è uno shooter open world in terza persona ambientato a San Francisco, Albion, Takoshima, Tunguska e nella base lunare sovietica. Il giocatore è libero di girare liberamente per tutte le mappe decidendo di distruggere o meno quello che gli pare. Se lo vorrà invece potrà seguire la storia e affrontare le missioni principali che sono 28. Non mancheranno anche le missioni secondarie che sono di due tipi: assassinii e la diffusione del culto. Qualunque missione il giocatore decida d'iniziare potrà essere aiutato da un amico in, che ne moltiplicherà il divertimento. Quando le cose si faranno serie e il giocatore dovrà affrontare i sovietici, potrà contare su un arsenale di tutto rispetto. Avrà a disposizione oltre nove fucili con caratteristiche uniche. Eccone alcuni: l'Attacco Meteoritico fa piovere bolidi, loelettrifica molteplici nemici, ilfa esplodere i veicoli con un colpo, ecc.

Oltre alle armi,dispone di poteri psichici con i quali può sollevare e lanciare sia persone che oggetti, impossessarsi del corpo di un umano, fargli esplodere il cervello, ecc. Sia le armi che i poteri possono essere potenziati, e anche Crypto-138 potrà cambiare aspetto. Con laspaziale invece ci si potrà spostare tra le mappe e distruggere carri armati, soldati, città ecc. Tuttavia, complice un'nemica non proprio all'altezza, gli scontri sono molto facili da gestire, quindi il consiglio è di disattivare almeno la mira automatica per rendere un po più ostico il gioco. Le ultime missioni invece sono abbastanza impegnative. Infatti, il giocatore avrà a che far con nemici epiù coriacei che lo metteranno a dura prova. Le mappe purtroppo non sono proprio grandissime, però risultano vive e piene di persone che conducono la loro vita. Molto belli gli effetti di distruzione dei palazzi, fumo, fuoco e iIn generalesurisulta un prodotto ben fatto e a tratti molto bello e colorato. Anche se graficamente non è curatissimo, in alcune location si fa guardare per via della palette dei colori e dall'illuminazione ben fatte. Ad esempio, se San Francisco risulta molto colorata al contrario la città diè spenta e grigia, mentreha una illuminazione che la fa brillare. La giocabilità è ottima come anche il comparto audio con doppiaggio in inglese e sottotitoli in

Voto 8/10

è un ottimo remake che farà divertire a prescindere dai suoi difetti. Il primo è il ritardo del caricamento di alcune, mentre il secondo è la ripetitività delle missioni. Difetti che troviamo in tutti gli, ma che qui, non minano l'esperienza di gioco che riesce comunque a coinvolgere e divertire il giocatore. Magari con unaverranno risolti a breve. Destroy All Humans! 2 Reprobed è un simpatico e divertente titolo consigliato sia aidella serie sia a chi non lo ha mai giocato in passato.

