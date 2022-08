EA SPORTS - ESPERIENZA DI GIOCO UNICA GRAZIE A PIÙ DI 300 PARTNER

EA SPORTS OFFRE AI FAN UN'AUTENTICITÀ SENZA PARI E L'ESPERIENZA DI GIOCO PIÙ COINVOLGENTE, INSIEME A PIÙ DI 300 PARTNER NEL CALCIO GLOBALE

Nuove partnership e nuovi contenuti offriranno ai tifosi l'esperienza di gioco più autentica e coinvolgente. Oggi Electronic Arts ha annunciato una serie di nuove partnership pluriennali e integrazioni nel gioco, che arrivano in EA SPORTS FIFA 23 e si dirigono verso EA SPORTS FC, dove i fan possono giocare con oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati in tutto lo sport globale. EA SPORTS è sempre stata all'avanguardia con un'autenticità senza pari e consolida il suo impegno nei confronti dei fan offrendo l'esperienza più realistica del Gioco più bello del Mondo, con un numero ancora maggiore di campionati, club, atleti e stadi tra i più famosi al mondo. Recentemente, EA SPORTS ha annunciato un accordo rivoluzionario con LaLiga, che comprenderà i diritti di denominazione per tutte le competizioni de LaLiga, un rebrand completo de LaLiga in collaborazione con EA SPORTS e tutte le nuove integrazioni nel gioco, i punti salienti della trasmissione e gli impegni congiunti per sostenere le iniziative di base. Con l'aggiunta della Serie BKT e i rinnovi con Major League Soccer, Liga Profesional de Fútbol de Argentina e Saudi Pro League, EA SPORTS continua a rappresentare i fan a livello globale, permettendo loro di giocare con i campionati, i club e i giocatori che più li appassionano. Le nuove partnership con i club includono Celtic F.C., Rangers F.C. e Mamelodi Sundowns F.C., oltre a un'estensione della partnership con il Tottenham Hotspur F.C. e a un accordo pluriennale con lo storico club italiano della Juventus che integra lo stadio del club, insieme agli stemmi ufficiali, alle maglie e ai giocatori del club, oltre a svelare i calciatori Claudio Marchisio come Eroe di FIFA Ultimate Team™ e Dušan Vlahovic come ambasciatore di EA SPORTS FIFA 23.

Inoltre, i giocatori potranno sperimentare nuove atmosfere giocando in alcuni degli stadi più iconici del mondo, tra cui La Bombonera del Boca Juniors, l'Europa-Park Stadion dell'SC Freiburg, il Banc of California Stadium del LA FC, l'Allianz Stadium della Juventus, lo stadio El Sadar del CA Osasuna, lo Zorilla Stadium del Real Valladolid CF, il Philips Sport Vereniging Eindhoven e il Manchester City Womens' Academy Stadium. EA SPORTS continuerà inoltre a sponsorizzare gli arbitri nella Premier League, nella Emirates FA Cup e in tutta la English Football League grazie alla partnership con la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), mentre sponsorizzerà per la prima volta gli arbitri nella Barclays Women's Super League, nella Barclays Women's Championship, nella FA Women's Continental Tyres League Cup e nella Vitality Women's FA Cup. EA SPORTS FIFA 23 è l'unico posto in cui i fan possono giocare sul più grande campo del mondo sia nei tornei maschili che in quelli femminili della FIFA World Cup™, oltre che nelle iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, tutto in un unico gioco. L'elenco completo dei partner è disponibile qui, mentre altri interessanti aggiornamenti sono previsti per i prossimi mesi. FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato per FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022.

