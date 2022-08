Conan Exiles - DLC Age of Sorcery arriverà l'1 settembre

Funcom è pronta a mettere la magia oscura nelle mani dei giocatori con questo enorme aggiornamento gratuito, e per festeggiare renderà la prova di Conan Exiles gratuita su Steam e Xbox per un periodo limitato.









La stregoneria è pronta a corrompere il mondo di Conan Exiles a partire dal prossimo 1 settembre. Per celebrare questo enorme aggiornamento gratuito, Conan Exiles potrà essere provato gratuitamente su Steam dall'1 all'8 settembre e su Xbox dall'8 all'11 settembre. Con un'aggiunta così monumentale, una feature enormemente richiesta dalla community fin dal lancio, Funcom ha aggiornato la key art di Conan Exiles per rappresentare più accuratamente la sua identità in questa nuova era di Sword & Sorcery.





Age of Sorcery permetterà ai giocatori di sacrificare una parte della loro forza vitale per utilizzare i poteri oscuri. Si tratta della più insidiosa e subdola stregoneria possibile, che richiederà preparazione e un pizzico di follia per essere utilizzata a dovere.

Oltre alla stregoneria, un nuovo sistema di attributi e perk amplia notevolmente le possibilità di scelta durante il livellamento del personaggio, offrendo la possibilità di scegliere tra due perk a determinate soglie. Alcuni attributi potranno anche essere contaminati dalla corruzione per ottenere dei vantaggi speciali.

Costruite più velocemente e più facilmente che mai grazie a una nuovissima interfaccia di costruzione e alla nuova Modalità Creativa. Scoprite i miglioramenti apportati ai seguaci, oltre ai tanti nuovi pericoli in agguato, al nuovo Battle Pass e alle tante aggiunte al negozio.

Age of Sorcery inaugura la prima stagione di un nuovo approccio a Conan Exiles. Ogni stagione avrà un proprio tema, contenuti e funzionalità gratuite oltre a un Battle Pass a pagamento.

Una serie di funzionalità e miglioramenti aggiuntivi sono in arrivo con Age of Sorcery, in arrivo il 1° settembre. Con la possibilità di provare gratuitamente il gioco su Steam dall'1 all'8 settembre e su Xbox dall'8 all'11 settembre, non ci sarà mai un momento migliore per muovere i primi passi nelle terre degli Esiliati o per invitare gli amici e formare un clan.

