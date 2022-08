LG - NUOVO MONITOR OLED CURVO DA GAMING ULTRAGEAR A 240HZ

L’eccezionale modello 45GR95QE è dotato di un display OLED curvo antiriflesso da 45”, assicura un tempo di risposta di 0.1ms e una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz

In occasione di IFA 2022, LG Electronics (LG) introduce i suoi nuovi modelli di monitor premium, tra cui il nuovo ed esclusivo monitor gaming UltraGear™ OLED (modello 45GR95QE). Primo schermo OLED curvo di LG con una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz, il modello da 45’’ è progettato per garantire un’esperienza di gioco immersiva in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori esperti dal punto di vista della resa visiva, della velocità e delle caratteristiche.

Inoltre, i visitatori dello stand LG avranno l’opportunità di scoprire anche il Display Ergo AI UltraFine™ (modello 32UQ890) che offre un’esperienza di comfort personalizzato in casa o in ufficio.

Monitorgaming UltraGearOLED

Il monitor 45GR95QE non è soltanto il primo OLED 45’’ gaming curvo con un formato 21:9 e una risoluzione WQHD (3440 x 1440), ma è anche il primo display di LG a combinare un taglio da 45” con una curvatura di 800R: la combinazione perfetta per un’esperienza di gioco sempre più immersiva. Vera e propria centrale di gioco, il modello 45GR95QE verrà mostrato a IFA 2022 insieme all’incredibile monitor UltraGear OLED 48GQ900.

Il nuovo monitor gaming di LG aumenta il realismo e la reattività e offre un’eccellente qualità delle immagini e una velocità senza pari. Oltre alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 0.1 millisecondi Gray-to-Gray (GtG), il 45GR95QE assicura una copertura del 98.5% dello spazio colore DCI-P3, performance elevate con supporto all’HDR10 e all’HDMI 2.1 – incluse funzionalità come il Variable Refresh Rate (VRR) – e una DisplayPort 1.4. Grazie all’ampiezza dello schermo, al suo formato 21:9, al design privo di bordi e alla curvatura dello schermo di 800R, il 45GR95QE aiuta i giocatori ad immergersi nei loro giochi per PC o console come pochi altri monitor riescono a fare. Inoltre, questo è anche il taglio più indicato per la maggior parte delle configurazioni desk e regala un perfetto multitasking grazie a caratteristiche come il Picture-by-Picture (PBP) e il Picture-in-Picture (PIP).

Il 45GR95QE offre la straordinaria qualità tipica della tecnologia OLED, aggiungendo inoltre la curvatura di 800R e il trattamento antiriflesso che aumentano immersività e chiarezza delle immagini. Questi miglioramenti infatti permettono di regalare al giocatore la sensazione di esseredentro al gioco, avvolgendolo nell’azione riprodotta sullo schermo e, al contempo, riducendo fastidiose distrazioni visive. La tecnologia OLED di LG, leader di settore, aiuta inoltre a ridurre l’affaticamento della vista, beneficio fondamentale per le sessioni di gioco più lunghe.

Display Ergo AI UltraFine

Il Display Ergo AI UltraFine di LG farà il suo atteso debutto a IFA 2022. L’innovativo 32UQ890 è il primo monitor LG a regolare automaticamente la propria posizione per assicurare la massima confortevolezza durante l’intera giornata. Grazie ad una webcam integrata che sfrutta l’avanzata Intelligenza Artificiale, il Display Ergo AI UltraFine analizza la postura dell’utente e in base ad essa modifica automaticamentel’altezza(0 ~ 160mm) e l’inclinazione (-20º ~ +20º) dello schermo, al fine di garantire all’utente la miglior posizione possibile durante l’utilizzo del monitor e quindi di evitare l’assunzione di posture scorrette. Il 32UQ890 offre tre modalità per migliorare il comfort: AI Motion, Continuous Motion e Periodic Motion. La prima modalità, che verrà mostrata nello stand LG durante IFA, regola l’altezza e l’inclinazione dello schermo, semplicemente rilevando il movimento degli occhi.



LG Display Ergo AI UltraFine è dotato di pannello IPS 4K (3840 x 2160) da 31.5’’ con una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e un’eccezionale riproduzione delle immagini in HDR. La combinazione tra uno schermo ad alta risoluzione di elevata qualità e un supporto regolabile basato sull’Intelligenza Artificiale rende il 32UQ890 una postazione di lavoro personalizzata in grado di garantire il massimo comfort ai professionisti più impegnati.

“L’innovativo portfolio prodotti di LG presente a IFA 2022 sposa perfettamente gli ultimi trend e tecnologie per soddisfare le diverse esigenze e stili di vita dei consumatori,” ha dichiarato Seo Young-jae, senior vicepresidente e capo della divisione IT di LG Electronics Business Solutions Company. “Il nostro nuovo monitor gaming UltraGear OLED migliora l’esperienza di gioco grazie al suo schermo curvo, alla presenza dell’antiriflesso e alla frequenza ultraveloce di aggiornamento di 240Hz, mentre il Display Ergo AI fornisce un comfort senza precedenti grazie alle sue caratteristiche ergonomiche e al design futuristico. Siamo entusiasti di presentare questi due incredibili prodotti in occasione di IFA e di ritornare nuovamente a Berlino dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia.”

I visitatori di IFA 2022 (2 – 6 settembre) potranno toccare con mano le nuove soluzioni display di LG per le esigenze di produttività (Ergo) e per quelle di intrattenimento e gaming (UltraGear) all’interno dello stand di LG nella Hall 18 di Messe Berlin.

Specifiche tecniche:



Monitor Gaming UltraGear OLED (45GR95QE) Display Ergo AI UltraFine (32UQ890) Display OLED (AGLR) IPS Ampiezza schermo 45’’ 31.5’’ Risoluzione WQHD (3440 x 1440) UHD (3840 x 2160) Color Gamut DCI-P3 98.5% DCI-P3 95% Contrast ratio 1,000,000:1 1,000:1 Frequenza di aggiornamento 240Hz 60Hz Tempo di risposta 0.1ms GTG 5ms GTG Curvatura 800R N/A HDR HDR10 HDR10 Connessione HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 4pole H/P out (DTS HP:X) HDMI x 1 DisplayPort1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 3pole H/P out Speaker N/A 5W x 2 (MaxxAudio) Telecomando Sì Sì Supporto Inclinazione: -2º to +15º (Manuale) Altezza: 110mm (Auto) Rotazione: ±10º Funzione Pivot: Non disponibile Inclinazione: -20º to 20º (Auto/Manuale) Altezza: 160mm (Auto/Manuale) Rotazione: ±270º (Manuale) Funzione Pivot: Non disponibile Estensione: 300mm





