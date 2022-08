NHL 23 RIUNISCE I GIOCATORI CON L'ESPERIENZA Di “THE WORLD OF CHEL”

La prima donna sulla copertina della NHL: Sarah Nurse del Team Canada si unisce al fenomeno degli Anaheim Ducks Trevor Zegras

Il gioco NHL più personalizzabile di sempre diventa ancora più accessibile per i fan del franchise

Guarda il trailer ufficiale di NHL 23 QUI

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) riunisce gli appassionati di hockey con EA SPORTS NHL 23, il gioco NHL più autentico e coinvolgente di sempre, in arrivo sulle console current-gen PlayStation5 e Xbox Series X|S, oltre che su PlayStation4 e Xbox One il 14 ottobre 2022. NHL 23 porterà un nuovissimo livello di gioco social mai visto prima nel franchise quando il matchmaking multipiattaforma arriverà nel gioco a novembre 2022, consentendo gli incontri tra giocatori della stessa generazione di piattaforme in World of Chel e Hockey Ultimate Team (HUT).





Alimentato dal motore Frostbite, NHL 23 offre ai fan nuovi livelli di autenticità con miglioramenti al gameplay che includono oltre 500 nuove animazioni per le giocate all'ultima occasione, arene e atmosfere vive, una profonda personalizzazione della modalità franchigia e nuovi modi di giocare in HUT, tra cui l'aggiunta delle squadre nazionali femminili IIHF in HUT, consentendo alle migliori giocatrici femminili e maschili del mondo di competere in un'unica formazione.

EA SPORTS ha anche rivelato due atleti in copertina per NHL 23 che rappresentano una nuova generazione di talenti dell'hockey: il fenomeno degli Anaheim Ducks Trevor Zegras e la giocatrice professionista di hockey canadese e membro della nazionale femminile Sarah Nurse, la prima donna ad apparire sulla copertina di EA SPORTS NHL.

"È un grande onore essere la prima donna sulla copertina del franchise EA SPORTS NHL", ha dichiarato Sarah Nurse del Team Canada. "L'hockey è davvero per tutti e sono entusiasta che NHL 23 celebri la diversità e l'inclusività di questo sport. Spero che la maggiore rappresentazione delle donne in un gioco così importante ispiri le ragazze di tutto il mondo a sapere che c'è un posto per loro nell'hockey".

"Come persona che gioca a EA SPORTS NHL da quando ero bambino, è un sogno che si avvera essere in copertina quest'anno con Sarah", ha dichiarato Trevor Zegras degli Anaheim Ducks. "Non vedo l'ora di giocare alla versione di quest'anno con i miei amici e compagni di squadra, e sono altrettanto entusiasta di vedere i fan scatenare il mio flip pass del Michigan, che il team di EA SPORTS è riuscito a inserire nel gioco".

In una prima storica, i membri della Nazionale femminile IIHF possono ora giocare insieme agli uomini in una formazione Hockey Ultimate Team (HUT), permettendo ai giocatori di creare la loro squadra dei sogni con le migliori giocatrici di questo sport. Dopo la loro introduzione l'anno scorso, le squadre nazionali continueranno ad avere un ruolo di primo piano in NHL 23, in quanto i giocatori delle squadre nazionali avranno sia gli oggetti base che quelli master incorporati negli eventi HUT. Inoltre, i giocatori possono ora competere in una varietà di nuovi temi di gioco a rotazione in HUT Rivals. NHL 23 introduce anche tre livelli aggiuntivi di ricompense HUT Rivals in base alle vittorie o alle strisce di vittorie.

"Con il gioco di squadra come cuore pulsante, il franchise NHL è sempre stato il migliore quando si gioca con gli amici, e l'edizione di quest'anno riunirà i giocatori in modi completamente nuovi", ha dichiarato Mike Inglehart, direttore creativo di EA Vancouver. "Dalla crescente presenza di giocatrici nel gioco alla prossima introduzione del matchmaking multipiattaforma, NHL 23 riflette l'espansione della fanbase dell'hockey e sottolinea che si tratta di uno sport che è meglio vivere insieme".

Per il secondo anno, il franchise EA SPORTS NHL torna al leggendario motore Frostbite™, portando al gioco nuovi livelli di immersione visiva. Dalle nuove elettrizzanti celebrazioni di OT Winner, Hat Trick e Shootout, che vi entusiasmeranno, agli stadi infuocati con livelli rinnovati di Crowd Awareness e Moment to Moment Reactions, NHL 23 offre l'atmosfera di gioco più autentica nella storia del franchise. Una serie completamente nuova di animazioni di gioco per il movimento del disco all'ultimo istante aggiunge ancora più emozioni al gioco, con oltre 500 nuove animazioni per le azioni di tiro, giochi di disco libero e un'intelligenza artificiale del portiere migliorata.

NHL 23 si consoliderà come la miglior esperienza social con l'introduzione del matchmaking multipiattaforma, attualmente previsto per novembre 2022. Il lancio del matchmaking multipiattaforma sulle console di pari generazione per World of Chel e HUT ridurrà i tempi di attesa e creerà un minor numero di giocatori per garantire ai giocatori più opzioni di scontro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

La modalità franchigia ritorna su NHL 23 con livelli di personalizzazione della lega senza precedenti, portando un nuovo livello di versatilità al gioco, che include regolazioni del numero di squadre, delle partite giocate, delle divisioni, delle conferenze, dei turni di playoff, del tetto salariale della lega e altro ancora.

EA SPORTS NHL continua a offrire la migrazione dei contenuti HUT per garantire un'esperienza fluida ai giocatori di tutte le generazioni di console. A seguito di un aggiornamento di novembre, i giocatori che iniziano a giocare a NHL 23 su PlayStation4 o Xbox One potranno trasferire il loro valore di squadra HUT e i loro progressi alla generazione successiva delle rispettive piattaforme in PlayStation5 o Xbox Series X|S.

I fan che preordinano NHL 23 riceveranno una serie di contenuti bonus nel gioco. La EA SPORTS NHL 23 X-Factor Edition include le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 o Xbox One e Xbox Series X|S del gioco, tre giorni di accesso anticipato, 4600 NHL Points, un HUT X-Factor Player Choice Pack, HUT X-Factor Power-Up Starter Pack, X-Factor Women's HUT Choice Pack, cinque World of Chel X-Factor Zone Ability Unlocks, due Be A Pro X-Factor Slot Unlocks e XP Boost e Bonus Trait Points, e una maglia autografata Sarah Nurse World of Chel. Tutte le edizioni e le informazioni per il pre-ordine sono disponibili qui.

I membri di EA Play possono ottenere di più da NHL 23 con tre giorni di accesso anticipato e premi riservati ai membri durante la stagione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EA Play.

Sviluppato da EA Vancouver e EA Bucharest, EA SPORTS NHL 23 sarà disponibile il 14 ottobre 2022 su PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni su EA SPORTS NHL, visitare il sito

