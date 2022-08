Gli Intel Gamer Days iniziano oggi

Con tante promozioni a partire dalle 18:00 di oggi Intel inaugura ufficialmente oggi la nuova edizione degli Intel Gamer Days. 11 giorni dedicati ai gamer e all’hardware PC, in cui alcuni dei principali store online e negozi fisici di tutto il mondo, e siti di alcune delle principali aziende di PC gaming, esports e streaming, parteciperanno con regali e occasioni speciali.

Unesempio? Controlla i siti di Lenovo, MSI, Amazon, e tanti altri. Tra le promozioni speciali, PC in bundle con Call of Duty: Modern Warfare 2. Ma soprattutto, visita la pagina ufficiale dedicata https://gamerdays. intel.com/ per seguire il live streaming dell’Opening Act e tenerti aggiornato sulle occasioni

Altre News per: intelgamerdaysinizianooggi