Il prezzo di PS5 aumenta

La causa è l’alto tasso di inflazione

l contesto economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo ad alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato (RRP) di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina ( LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti.

I nuovi prezzi consigliati al pubblico entrano in vigore immediatamente salvo diverse informazioni

Europe PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – €549.99 PS5 Digital Edition – €449.99

UK PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – £479.99 PS5 Digital Edition – £389.99

Japan (effettivo dal 15 Settembre 2022) PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – ¥60,478 yen (tasse incluse) PS5 Digital Edition – ¥49,478 yen (tasse incluse)

China PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – ¥4,299 yuan PS5 Digital Edition – ¥3,499 yuan

Australia PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – AUD $799.95 PS5 Digital Edition – AUD $649.95

Mexico PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – MXN $14,999 PS5 Digital Edition – MXN $12,499

Canada PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – CAD $649.99 PS5 Digital Edition – CAD $519.99



Sebbene questo aumento di prezzo sia una necessità dato l’attuale contesto economico globale e il suo impatto sull’attività di SIE, la nostra priorità principale continua ad essere quella di migliorare la situazione dell’offerta di PS5 in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa provare tutto ciò che offre PS5 e tutto ciò che ancora deve arrivare.

