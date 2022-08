Blind Fate: Edo No Yami arriva il 15 settembre

Blind Fate: Edo No Yami, azione-avventura fantascientifica governata da letali esseri meccanici della tradizione giapponese, sarà disponibile per PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch il 15 settembre

Entrate in un mondo in cui la fantascienza incontra l'antica tradizione, fate a pezzi i robot con la vostra fidata katana e usate i vostri impianti hi-tech per orientarvi nell'ambiente; schivate gli attacchi nemici, organizzate combo mortali e realizzate finali devastanti!

Preparatevi a reclamare il passato seguendo la via dei samurai giapponesi nel fantastico periodo di New Edo, in Blind Fate: Edo no Yami. In uscita su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch il 15 settembre!

Visita Troglobytes alla Gamescom! Stand Indie Arena - Padiglione 10.2 (secondo piano) Stand F010G-E011G

Gli esperti sviluppatori indie Troglobytes Games e la casa editrice globale 101XP sono entusiasti di annunciare la data di uscita di Blind Fate: Edo No Yami, un'avventura d'azione fantascientifica con esplorazione in 2.5D basata su un mondo ora governato da macchine assetate di sangue. Segnate sul calendario il 15 settembre per l'uscita completa, fate una wishlist del titolo su Steam e restate sintonizzati per le informazioni sul pre-ordine su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e Nintendo Switch.

In Blind Fate: Edo No Yami, i giocatori entrano in un periodo Edo oscuro e pieno di macchine, quando lo shogunato governa il Giappone, con il suo potere e il suo prestigio radicati in profondità nella società. Il vostro mantra? Seguire gli ordini, obbedire ai propri padroni e uccidere. Questo fino a quando la vista non ti viene tolta in un conflitto mortale, e ora niente è come sembra.

Al risveglio, l'equilibrio della vita cambia in un istante. Facendo affidamento solo sui vostri sensori danneggiati, imparate a sopravvivere e ascoltate i consigli del vostro mentore - Diventate più forti e tuffatevi a capofitto in un percorso di rabbia in questo folle e fantastico mondo di cibernetica e mitologia antica. Tutto ciò che conoscevate un tempo viene stravolto, mentre imparate nuovamente tutto ciò che vi ha reso un abile assassino samurai.

Soccomberete alla perdita della vista o supererete le vostre difficoltà, confidando nella vostra nuova tecnologia, e sconfiggerete tutti coloro che incontrerete al bivio in questa storia di destino cieco?



Caratteristiche:

I vostri sensori bucano la cortina del passato. Senza la vista, dovrete usare il suono, l'olfatto e il calore per esplorare il mondo, scoprendo secoli di storia e guidando Yami nel suo vendicativo viaggio guidato dalla storia, mentre antiche memorie aprono la strada per vedere il presente.

Scoprite le vostre nuove abilità per individuare i nemici e identificare i loro punti deboli, quindi schiacciateli con una velocità fulminea. Anche alla cieca, siete inarrestabili!

Utilizzate la "Maschera dell'Oni" che crea una simulazione del mondo circostante. Fate attenzione però: tutto ciò che ricordate è cambiato e i dati del passato e del presente possono condurvi alla vittoria o ingannarvi con l'eco di ricordi che non esistono più.

Scoprite la storia di decine di versioni robotiche di creature del folklore giapponese. Trova i loro punti deboli, fai incontrare il metallo con il metallo e distruggi ognuno di loro con devastanti finali!

"L'intero team ha lavorato duramente in questi ultimi due anni, creando un gioco che racchiudesse le nostre passioni, soffocandolo nell'arte e nella storia, e perfezionando il sistema di combattimento per portare una sfida rinfrescante ai giocatori del genere" ha condiviso Saverio Caporusso, CEO e Game Designer di Troglobytes Games "Se siete entusiasti come noi, vi invitiamo a fare la wishlist e a preordinare il gioco oggi stesso, io e il team vi aspetteremo al Dojo il 15 Settembre!" Scoprite il press kit qui, e cercate il gioco su Steam qui! Blind Fate: Edo no Yami è disponibile per il pre-ordine anche su GOG, Stove e 101XP.

