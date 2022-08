Editing video e immagini, i migliori programmi

Se fino a poco tempo fa non si poteva prendere un aperitivo senza fotografare gli stuzzichini, oggi sembra che tutti debbano fare un video. La voglia di condivisione e i reel portati al successo da Tik Tok spingono tutti a filmare. Per questo sempre più di frequente c’è la necessità di manipolare e fare video editing.

Qualche volta, in effetti, è davvero una necessità, perché quelle immagini o quei video verranno utilizzati per scopi professionali, per promuovere qualcosa o per autopromuoversi. Qualche altra volta lo si fa per piacere personale, o per passione. D’altra parte, la produzione di foto e video si muove da sempre su due livelli, quello professionale e quello amatoriale.

Quello che è cambiato negli ultimi anni non è tanto la distanza fra questi livelli; ovviamente un bravo professionista sarà sempre di livello più alto, su questo non si discute. Il fatto è che oggi sono disponibili a costo limitato strumenti di editing video e fotoritocco semplici ma dalle potenzialità molto superiori rispetto a quelli di anni fa.

Uno di questi strumenti, molto valido, è indubbiamente Wondershare UniConverter software di editing video e immagini, che presenta una serie di strumenti indispensabili per lavorare i prodotti multimediali. E’ uno dei software di casa Wondershare, società di prodotti multimediali pensati per i creativi digitali, ma alla portata anche dei neofiti.

Come rimuovere lo sfondo con UniConverter 14

Fra le richieste e necessità più frequenti c’è quella di rimuovere sfondo di video o cambiare sfondo di video. Il programma Al Portrait che fa parte della suite di UniConverter 14 è uno dei migliori in commercio, e offre una serie di prestazioni di alto livello per editing video.

Si basa sull’intelligenza artificiale e offre una serie di soluzioni semplici, alla portata di tutti, che consentono con un click di cambiare il colore dello sfondo di video, se lo sfondo era già uniforme in partenza; oppure di cambiare lo sfondo dei video e sostituirlo con una serie di ottimi modelli.

Queste funzioni si rivolgono ai social media creator e ai social media manager, che hanno quotidianamente la necessità di trovare soluzioni di editing video veloci ma visivamente d’impatto.

Il programma Al Portrait della suite UniConverter 14 è anche uno strumento molto prezioso per gli insegnanti o i coach, insomma per coloro che tengono lezioni e corsi online, o video presentazioni professionali. Funziona ottimamente anche per rimuovere sfondo di immagine o cambiare sfondo di immagine.

Conversione di video senza problemi

La suite UniConverter14 risolve in maniera semplice e immediata anche tutta una serie di problemi legati a video e immagini.

Per esempio, non sarà più un problema capire come convertire un video o un audio da un formato all’altro, e non si perderà più tempo vagando per il web alla ricerca di qualche tool che possa essere utile; con UniConverter si avrà tutto nello stesso software.

Fra le davvero numerosi funzioni offerte dalla suite UniConverter 14, ci sono anche la compressione di video e audio, mantenendo intatta la qualità del prodotto; un passaggio indispensabile per poter condividere velocemente il file via mail o con le app di messaggistica. UniConverter 14 supporta pressoché tutti i dispositivi, e legge più di 1000 formati video e audio.

C’è poi la funzione masterizzazione di cd e dvd, e la registrazione da skype, zoom e molte altre piattaforme di videoconferenze.

Infine, a disposizione la ricercatissima conversione dei video in testo, utilissima per blog, conferenze, produzione di materiale didattico.

