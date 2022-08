Metal: Hellsinger vince il “Most Wanted PC Game” alla Gamescom

Con l'arrivo di Metal: Hellsinger previsto per il 15 settembre, il gioco ha vinto il premio Most Wanted PC Game alla Gamescom! I fan del titolo potranno soddisfare la loro voglia di Hellsinger e di metal grazie al concerto live della Gamescom del 25 agosto, dove Funcom e The Outsiders hanno riunito alcuni degli artisti metal più famosi per eseguire le musiche del gioco. Occupando l'intero padiglione 6, l'evento sarà il più grande concerto dal vivo mai tenuto alla Gamescom e sarà trasmesso in livestreaming da IGN, Gamescom, Loudwire e altri ancora!



Inoltre, Funcom è lieta di annunciare che Metal: Hellsinger sarà completamente integrato con Razer Chroma, permettendo di sincronizzare le luci con il suono in-game, in modo che ogni beat possa illuminare la stanza. La soluzione perfetta per un gioco in cui il successo si misura in base alla sintonia con il ritmo.







Con l'ascesa fulminea di Metal: Hellsinger nella wishlist di Steam, con oltre un milione di download della demo, con l'incredibile risposta dei giocatori e ora con la vittoria del Most Wanted PC Game della Gamescom, Funcom e The Outsiders sono più che mai entusiasti di offrire un'esperienza che incarna in tutto e per tutto l'energia e la passione della musica metal.

Sentite la musica intensificarsi ad ogni passo mentre uccidete demoni al ritmo e rimanete nel flow. Attraversate gli inferni in un viaggio epico con i pluripremiati doppiatori Troy Baker e Jennifer Hale per vendicarvi del Giudice Rosso in persona.

Metal: Hellsinger è attualmente giocabile da chiunque alla Gamescom nel padiglione 7 e la demo è disponibile gratuitamente su Steam, PlayStation 5, e Xbox X|S. Il 25 agosto, sarà possibile partecipare dal vivo o sintonizzarsi da remoto al più grande concerto di sempre della Gamescom nella Hall 6. a partire dalle 18:00, con Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) e James Dorton (Black Crown Initiate).

