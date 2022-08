TOWER OF FANTASY si allarga con l'imminente espansione VERA

l primo contenuto post-lancio svelato durante la Gamescom in occasione delle 10 milioni di installazioni



Oggi, durante la gamescom, Level Infinite e Hotta Studio hanno mostrato le prime immagini di Vera, la nuova area in arrivo in Tower of Fantasy, MMORPG open-world disponibile da pochi giorni in tutto il mondo. Vera sarà un’espansione gratuita di Tower of Fantasy, in arrivo nel corso dell’autunno.In occasione del primo reveal di Vera, Level Infinite ha inoltre reso noto che Tower of Fantasy è già stato installato oltre 10 milioni di volte, debuttando in cima alla classifica delle liste di titoli gratis dell’App Store in oltre 36 paesi, e nella top 10 globale in oltre 122 paesi. Tower of Fantasy è un titolo free to play ed è disponibile sul sito ufficiale, su App Store e Google Play, ed è in arrivo su Steam ed Epic Game Store.Vera è il nome della nuova area a tema cyberpunk in arrivo nel gioco, portando con sé nuove ambientazioni, cavalcature, mostri, armi e molto altro. Il Desert Gobby costituisce l'area principale dell'espansione, una regione selvaggia e irradiata, con l'hub cyberpunk di Mirroria nel cuore del deserto. I giocatori di Tower of Fantasy saranno entusiasti di trovare nuove missioni, raid e boss leggendari che potranno affrontare con i loro amici e le loro crew che porteranno nuove missioni, eventi e favolose ricompense.L'area di Vera era sotto la giurisdizione del Settimo Distretto di Helgaard prima di Cataclysm, e ha perso i contatti con il Piano principale dopo Cataclysm. L'ambiente è dominato dal deserto Gobby e il clima generale è caldo e secco. A causa del fallimento della sua "Vera Phantom Tower" locale (un ripetitore di energia) dopo il Cataclysm, la sua dimensione spazio-temporale non può essere calibrata sul Piano principale, né può ottenere una fornitura stabile di energia. L'intensità delle radiazioni di energia nell'area sta gradualmente diminuendo, ad eccezione di alcune aree fortemente inquinate. Sebbene la maggior parte dell'ambiente di superficie sia utilizzabile per le attività umane, la maggior parte degli abitanti di Vera vive nella "Mirroria".



Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



RPG Open-world

Stile sci-fi anime post-apocalittico

Profonda personalizzazione

Combattimento immersivo ed emozionante

Esplorazione del mondo di gioco

Fisica di gioco realistica (scalata, scivolata, nuoto.)

Modalità multiplayer cooperativa

In autunno si svolgeranno nuovi eventi in-game. Da oggi al 30 agosto, i giocatori potranno ottenere 68 estrazioni gratuite e 1 selettore SSR; per maggiori dettagli visitate questo link.Per scaricare la versione PC di Tower of Fantasy, visitate toweroffantasy-global.com

Altre News per: towerfantasyallargaimminenteespansionevera