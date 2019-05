Sparò agli avventori di un bar dopo un rimprovero! 15 anni di carcere a Patrizio Iacono

E' stato condannato, il 22enne che nel febbraio 2018di un bar che lo avevano rimproverato per la sua guida pericolosa in moto, nella periferia di Pisa. Quando alcuni passanti lo avevano rimproverato e lui si era "vendicato" esplodendo dei colpi di pistola, ferendo alcuni di loro. Poi si era dato alla fuga, con una caccia all'uomo che aveva tenuto in apprensione la città toscana, e le zone limitrofe, andata avanti dodici ore.Il gip di Pisa ha condannatoa 15e nove mesi diper tentato omicidio, lesioni gravissime con il vincolo della continuazione, porto abusivo di arma, detenzione illegale di armi ed evasione.

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sparò agli