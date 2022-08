Oggi siamo felici di pubblicare il nuovo DLC per Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Online: Lost Depths, disponibile ora per tutti i giocatori su PC/MAC e Stadia. Il nuovo DLC arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5 e PlayStation 4 il 6 settembre.



Puoi guardare il trailer di The Elder Scrolls Online: Lost Depths qui:

https://youtu.be/nPQkANw_dZI



Parte dell’avventura annuale del 2022 Eredità dei bretoni, questo DLC dungeon introduce due nuovi dungeon per quattro giocatori per mettere alla prova te e i tuoi alleati, espandendo la saga iniziata con il DLC Ascending Tide e proseguita col recente capitolo di High Isle. Entrambi i dungeon hanno le proprie storie e ricompense quali set di oggetti, obiettivi e oggetti collezionabili unici in tutta Tamriel.



In arrivo insieme a The Elder Scrolls Online: Lost Depths c’è anche l’aggiornamento 35, una patch gratuita per il gioco base che potranno scaricare gratuitamente tutti i giocatori di ESO. L’aggiornamento include modifiche al bilanciamento, correzioni di errori e nuove funzionalità, tra cui alcune modifiche al sistema di combattimento, l’introduzione di “mini-eventi” bonus per i Battleground (per esempio, weekend in cui si possono ottenere punti alleanza extra) e miglioramenti generali riguardanti l’acquisizione di PE nel PvP.



I giocatori possono acquistare il pacchetto Lost Depths dal Crown Store di gioco, mentre il pacchetto è già incluso per gli abbonati a ESO Plus. Per leggere le note di aggiornamento complete dell’aggiornamento 30, ricorda di tenere d’occhio il nostro forum ufficiale.

