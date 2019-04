Lo Yeti esiste davvero? Pubblicate le foto delle sue orme sull' Himalaya

Indian Army tweets footprint measuring 32x15 inches of mythical beast 'Yeti' sighted by Expedition team. #IndianArmy #Yeti #footprint pic.twitter.com/DcTH2VYsGb — Indian Defense™ (@IndianDefense1) 30 aprile 2019

(Di martedì 30 aprile 2019) L'esercito indiano ha pubblicato online unache ritrarrebbe le improntea neve di uno. Sui canali social ufficiali dell'esercito indiano è stata pubblicata unache ritrae quelle che sarebbero lea neve della leggendaria creatura : "Per la prima volta, un team di spedizione di montagna dell'esercito indiano ha trovato le misteriose tracce del mitica bestia '', che misurano 81 per 38 centimetri, il 9 aprile vicino al campo base del Makalu-Barun National Park",. L'esercito indiano è sicuro della sua scoperta, le tre immagini scattate non lascerebbero dubbinza dell'abominevole uomonevi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...