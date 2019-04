Tornerò e vi ucciderò! Barbara Palombelli ha salvato le figlie dal padre violento

(Di martedì 30 aprile 2019) La storia di Francesco Rutelli e, genitori di quattro figli. Tra loro c'è Serena, la 29enne entrata nella casa del Grande Fratello, che è stata adottata quando aveva sette anni, assieme alla sorellina Monica, oltre che con gli altri due figli della coppia, uno naturale, l'altro anche adottato. Oggiracconta uan storia di tensione e ansia nella sua autobiografia, in uscita per Rizzoli a maggio e intitolata Mai fermarsi.Alcuni passaggi sull'adozione di Serena e della sorellina sono stati anticipati del Corriere della Sera : "Il tribunale, che aveva più volte messo sotto processo ilbiologico per violenze fisiche e altri reati, condannandolo a sei anni in via definitiva, non faceva decadere la patria potestà nonostante gli ormai tre anni di distacco dalle piccole. Senza la dichiarazione dello stato d'abbandono, nessun minore può diventare adottabile. E lui, che non era in carcere ... continuava a vagabondare. "Un giornoe vi ucciderò tutte", aveva detto. Ogni tanto Serena continuava a chiedermi: "Non è che un giorno ci trova?". Non le troverà, per fortuna, morirà prima, di Tbc."Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...