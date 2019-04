Ci sei riuscita perché sei bella! Elettra Lamborghini laureata alla Bocconi con 110 e lode

(Di martedì 30 aprile 2019) La giudice di The Voicesi è subito ambientata nel suo nuovo ruolo. La cantante di Pem Pem racconta in un'intervista a Il Giornale il rapporto con i suoi colleghi giudici : "Guè lo conosco da una vita. Ma anche con Gigi e Morgan fila tutto bene. Simona Ventura mi chiama 'la mia principessina' e ci facciamo un sacco di risate".Lamborgini non esclude neanche una sua partecipazione al Festival di Sanremo in futuro."Mi piacerebbe. Per ora lo vedo un po' lontano, anchesono più orientata al mercato latino americano. Però per il Festival di Sanremo inizierei a cantare anche in italiano".Poi parla dei pregiudizi che spesso la hanno colpita :"Non diamo la colpa a persone annoiate. Lasciamole perdere. Viviamo in un mondo nel quale, se sei bella e ti seicon 110 e, dicono che ci seisei bella".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...