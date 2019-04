Toccherà a noi! Maria Elena Boschi sicura del ritorno al Governo

(Di martedì 30 aprile 2019) Perben presto iltornerà nelle mani del Partito Democratico. L'ex ministro delle Riforme in un'intervista alla Stampa esclude una futura alleanza fra M5S e Pd : "Di Maio e Salvini stanno dando prova di una incapacità imbarazzante neldel Paese. Qualcuno, dunque, ogni tanto, rilancia sul coinvolgimento del Pd. Ma diciamoci la verità: che c'entriamo noi con un movimento giustizialista, incompetente, assistenzialista?... Quello che è certo è che non ci sarà unM5S-Pd. Quando il loro fallimento sarà evidente,a noi, come già in passato, ricostruire fra le macerie".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...