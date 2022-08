Il calcio della vita reale influenza i giochi FIFA?

Il simulatore di calcio più popolare uscirà il 30 settembre. Se la tua passione è il calcio, acquistare FIFA 23 è una decisione che hai già preso. Ma lo sapevi che puoi ottenere il gioco a poco nei marketplace digitali come Eneba? Inoltre, il gioco di quest'anno ha fatto molte promesse: tra cui per essere il miglior di FIFA mai visto. Come? Diventando sempre di più una simulazione reale e precisa!

Ogni piccolo dettaglio conta

Sarebbe facile creare una versione fantasy di qualsiasi gioco sportivo (come Mario Strikers o Tennis), assegnargli una licenza e farla finita, giusto? Ebbene, gli sviluppatori di EA si stanno impegnando molto per far diventare FIFA 23 reale. Dalle intricate sessioni di motion capture che rinfrescano le animazioni dei giocatori e attenuano i movimenti, a dettagli minori come l'usura dell'erba o la fisica della rete, la tecnologia HyperMotion2 fa un altro passo avanti verso il realismo.

Prendi ad esempio i calci piazzati. Durante i calci di punizione, alcuni giocatori sono sdraiati dietro il muro difensivo per impedire ai calci bassi di raggiungere il palo della porta. Gli sviluppatori stanno riconoscendo questa manovra ingegnosa e la includono nel gioco FIFA di quest'anno.

Personalità da superstar in modalità Carriera

Se segui le vite delle superstar del calcio, sai quanto possano essere eccentriche alcune di loro sia dentro che fuori dal campo. Nel gioco FIFA di quest'anno gli sviluppatori stanno portando le loro personalità in modalità Carriera. Riguarda le tue azioni che influenzeranno il tipo di giocatore che diventerai. Anticonformista guidato dall'ego o virtuoso calmo e raccolto? Ogni tua azione dentro e fuori dal campo plasmerà il tuo percorso di carriera in FIFA!

Pro Club femminili

FIFA 23 sta facendo la storia introducendo per la prima volta i club femminili professionisti. Alcuni anni fa il gioco ha già introdotto le nazionali femminili, ma non sono mai andate oltre nel territorio del club. EA sta introducendo la FA Women's Super League e la French Division 1 Féminine con più club che si uniranno in seguito.

Ogni dettaglio, non importa quanto grande o piccolo sia, gioca il suo ruolo nell'avvicinare il più possibile le partite di FIFA al calcio reale. Che si tratti di ombre migliorate sulla palla, mosse di abilità del sinistro o una revisione completa dell'animazione, gli sviluppatori stanno riversando molto amore per rendere il gioco il più reale possibile.

Unire gli appassionati di calcio su tutte le piattaforme

Il cross-play è stata una caratteristica che i fan di FIFA stavano chiedendo e EA ha già provato a implementarlo in alcune modalità di gioco durante FIFA 22. Quest'anno è ufficiale: potrai competere contro i tuoi amici su PC, Playstation e Xbox in tutte le modalità di gioco 1v1.

Tutti coloro che amano giocare alla modalità Ultimate Team sanno quanto siano essenziali i FIFA Points se desideri la migliore esperienza di gioco possibile. E mentre puoi costruire la tua squadra dei sogni personalizzata con i punti FUT, il cross-play consentirà un mercato su tutte le piattaforme. Significa che i giocatori potranno scambiare giocatori FUT su PC, Xbox e PlayStation. Inoltre, se prenoti la Ultimate Edition del gioco, non solo otterrai un vantaggio come una manciata di FIFA Points e un giocatore in prestito per 5 partite (Kylian Mbappe)ma potrai anche giocare a FIFA con tre giorni di anticipo!

Il calcio è lo sport più seguito non solo in Italia ma nel mondo intero. Le tradizioni calcistiche sono profonde nel sangue italiano, quindi è abbastanza ovvio che giocherai al nuovo FIFA. Risparmia denaro ed esplora i marketplace digitali dove puoi ottenere FIFA 23 e i FIFA Points a prezzi molto più bassi. Ci vediamo in campo!

