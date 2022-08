Evira il compagno : aveva cercato di stuprare sua figlia 14enne

L'amore di una madre per i propri figli è una forza insuperabile e può portare ad atti estremi contro le persone che cercano di danneggiare i propri figli. È il caso di quanto accaduto in, dove una donna ha tagliato i genitali al. Protagonista della vicenda è una donna di 36 anni, che mercoledì ha tagliato i genitali al suodi 32 anni con un coltello da cucina per "dargli una lezione" per aver tentato di violentare la

Gli eventi sono avvenuti nell'area Mahevaganj di Lakhimpur Kheri, nello stato dell'Uttar Pradesh vicino al confine tra India e Nepal. La donna ha detto di essere tornata a casa giusto in tempo per sorprendere l'uomo che cercava di violentare sua figlia, una ragazza di 14 anni.

La 36enne viveva con sua figlia e il compagno da quando si è separata dal marito alcolizzato due anni fa. "Stavo lavorando nella fattoria quando è avvenuto l'incidente", ha detto alla rivista Times of India. "Fortunatamente, sono tornata a casa appena in tempo e l'ho colto sul fatto".

La donna dice che il suo partner è andato nel panico e che ha cercato di attaccarla mentre lottava per proteggere sua figlia dall'aggressione. "Così ho preso un coltello dalla cucina, e gli ho tagliato le parti intime, per dargli una lezione". Secondo un agente di polizia della stazione di Lakhimpur, il compagno è stato accusato di stupro. Hanno anche aggiunto che le sue condizioni sono critiche e che potrebbe essere necessario trasferirlo a Lucknow per ulteriori cure. "Non ho rimpianti per quello che ho fatto", ha detto la donna ai media.

