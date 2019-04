Ralf in Bikini : Mi hanno stuprata durante la festa in spiaggia

(Di lunedì 29 aprile 2019) La denuncia choc di una 14enne: «Violentata da un ragazzo. Ero ubriaca, non ricordo nulla». Una ragazzina di 14 anni ha confidato alla madre di essere stataa Cattolica, nel Riminese,unain. La giovanissima ha partecipato a «in», la consueta kermesse musicale che va in scena ogni 25 aprile e raccoglie decine di migliaia di avventori. La madre della presunta vittima, dopo aver sentito il racconto, si è rivolta alla polizia.La quattordicenne, in vacanza in Romagna con la famiglia, è stata a lungo ascoltata, ha raccontato di aver bevuto molto e di non ricordare cosa sia accaduto esattamente, temendo però di essere stata abusata da un ragazzo. Si cercano al momento riscontri sull'eventuale violenza. A fare la differenza saranno gli accertamenti medici. La ragazzina avrebbe fornito un identikit preciso del presunto violentatore che sarebbe anch'egli giovanissimo e suo amico.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...