Ghostbusters Spirits Unleashed preordine disponibile

Ghostbusters Spirits Unleashed disponibile in preordine per PC & console a partire dal 18 agosto

Ghostbusters: Spirits Unleashed, l’adrenalinico videogioco multiplayer asimmetrico 4v1 dove vai a caccia o infesti è disponibile in preordine a partire dalle ore 17:00 del 18 agosto 2022 . L’ultima opera di IllFonic, Inc. arriverà in vendita martedì 18 ottobre 2022 su PC via Epic Games Store, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S e Xbox One.





Crea una squadra di Ghostbusters, fino a un massimo di 4, e cerca i fantasmi che stanno infestando i locali in città. Indaga per trovare attività paranormali con il P.K.E. Meter e caricalo per rilasciare un un segnale a corto raggio che disabiliti la capacità di movimento del Fantasma. Scopri e distruggi le fratture nascoste utilizzate dal Fantasma, i punti di respawn e i portali di teletrasporto. Usa gli Zaini Protonici per catturare il Fantasma, lancia la trappola e rinchiudilo prima che fugga!

Allo stesso tempo il Fantasma gioca da solo, vagando tra mappe come il Museo, la Prigione Abbandonata e altre location spaventose, inclusa una novità che sarà rivelata alla gamescom. Spaventa i cittadini per farli scappare via. Impossessati degli oggetti per incrementare la percentuale della Infestazione Globale, per recuperare potere fantasma o anche semplicemente per scatenare una isteria di massa. Usa lo slime per stordire temporaneamente i Ghostbusters. Muoviti tra le crepe spaziotemporali per confonderli, evoca dei minion per il tuo piano di fuga, e dimostra ai Ghostbusters quanto dovrebbero avere paura di questo Fantasma!

Esplora la Casa dei Pompieri, la famosa base dei Ghostbusters con tutti i personaggi conosciuti della serie e anche di nuovi, prima di partire in missione con gli amici, o un gruppo casuale, e/o AI bot online oppure offline in modalità giocatore singolo. Personalizza l’equipaggiamento dei Ghostbuster al banco di lavoro e testa gli aggiornamenti nell’area di test vicina. Visita la Libreria dell’Occulto di Ray per entrare nel reame degli spettri e personalizzare il carico del Fantasma, la skin, e altre opzioni dell’altro mondo.

“L’entusiasmo dei fan di Ghostbusters ci ha fatto elettrizzare”, ha detto Charles Brungardt, CEO di IllFonic. “Fissare una data e aprire ai pre-ordini per Ghostbusters: Spirits Unleashed è stata quasi una esperienza extracorporea, e non vediamo l’ora di far provare la stessa sensazione a tutti a partire da martedì 18 Ottobre”.

I preordini per Ghostbusters: Spirits Unleashed iniziano giovedì 18 agosto su Epic Games Store per PC, PlayStation 5|4, Xbox One, e Xbox X|S.

