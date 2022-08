Metaverso: The Sandbox lancia Alpha Season 3

The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato oggi che lancerà la sua Alpha Season 3 il 24 agosto 2022. La nuova stagione è la più lunga stagione Alpha lanciata fino ad oggi e includerà 98 esperienze che saranno rivelate man mano in 10 settimane, offrendo ai giocatori ogni giorno nuovi contenuti. Chiunque può registrarsi e giocare gratuitamente su register.sandbox.game.

L’Alpha Season 3 (AS3) di Sandbox amplia la fortunata Alpha 2, che ha attirato oltre 325.000 giocatori da tutto il mondo. Durante AS3, i giocatori potranno reinventarsi creando il proprio avatar o scegliendo uno dei 140.000 avatar NFT giocabili, tuffandosi così in un ecosistema Web3 in cui musica, arte, architettura, giochi, moda e intrattenimento si fondono con modalità inedite. The Sandbox consente di accedere ad una nuova forma di esperienza nel Web3 in cui i giocatori possono anche essere proprietari di una LAND e di vari NFT e interagire direttamente con più marchi e Proprietà Intellettuali (IP): ci sarà la possibilità di provare un’esperienza nell’universo dei Rabbids di Ubisoft con un avatar di Steve Aoki o di esplorare un’esperienza nella Land di The Walking Dead usando un avatar NFT Bored Ape Yacht Club, utilizzabile grazie all'impegno di The Sandbox di facilitare l’interoperabilità del metaverso.

“L’Alpha Season 3 introdurrà più esperienze multiplayer, più partner, più creatori, più ricompense per proprietari e giocatori, più collezioni e più divertimento attraverso meccaniche di gioco e di guadagno”, annuncia Sébastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Ogni giorno offriremo cose nuove e divertenti da sperimentare mentre continuiamo a fare evolvere il metaverso di The Sandbox”.

L’interazione in solitaria e multiplayer include 27 esperienze di partner come Snoop Dogg, The Walking Dead, Deadmau5, Sueco, Warner Music Group, Ubisoft's Rabbids, BAYC, World of Women, I Puffi, Steve Aoki, Metapride, Care Bears e Atari, 17 esperienze create ad hoc dal team di The Sandbox, 20 esperienze finanziate dal Game Maker Fund di The Sandbox, 12 esperienze di contenuti generati da creatori indipendenti e 16 esperienze derivate da Game Jam.

Nel corso della stagione i giocatori possono salire di livello, scalare la classifica e ottenere ricompense in SAND, la valuta proprietaria del metaverso, oppure partecipare alle lotterie per guadagnare Pass dell’Alpha Season 3 che danno la possibilità di vincere fino a 500 SAND. Ogni giocatore con un’identità verificata ha diritto a vincere SAND e un AS3 Pass, inoltre ci sono anche ricompense garantite per coloro che effettuano lo staking di SAND e per i possessori LAND, avatar ed NFT.

I giocatori dell’AS3 raccolgono punti Ethos, che sono l’equivalente dei punti esperienza guadagnati completando le missioni. I punti Ethos possono essere utilizzati per guadagnare biglietti della lotteria, che offrono la possibilità di vincere un Pass AS3.

AS3 sarà il più grande esperimento di interoperabilità eseguito nel Web3, perché consentirà ad oltre 140.000 proprietari di collezioni di NFT come Bored Ape Yacht Club, Doggies, World of Women, CoolCats, Clone X e Aoki di utilizzare come avatar senza problemi in The Sandbox le proprie risorse digitali. Questo segna l’inizio di una nuova era in termini di vera proprietà e coerenza nell’identità online su tutte le piattaforme. “Siamo entusiasti di sviluppare nuove opportunità per i proprietari di queste collezioni, a partire dall’identità digitale e dalla capacità di creare mondi con cui giocare e fare evolvere questi NFT”, dice Sébastien Borget. “Insieme alle comunità Web3 più creative e impegnate, abbiamo la possibilità di definire una cultura aperta del metaverso, per plasmare il futuro delle nostre interazionisociali”.

In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l'idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso senza soluzione di continuità in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. Oltre 300 partner si sono uniti a The Sandbox, tra cui Warner Music Group, Sueco, Ubisoft, The Rabbids, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari , ZEPETO e CryptoKitties. Tutti condividono la visione del team di The Sandbox di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze utilizzando personaggi e mondi sia originali che famosi.

