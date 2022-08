Posticipi Serie A : Juve-Sassuolo 3-0 e Napoli vince a Verona (2-5)

Inizia con il piede giusto la3-0. Dopo un inizio non facile, i bianconeri passano: cross di Alex Sandro, sinistro al volo di Di Maria che supera Consigli (26'). Al 41' Ferrari atterrain area, l'arbitro Rapuano concede il rigore che lo stesso attaccante serbo trasforma, 2-0 (43'). Nella ripresa c'è la doppietta di Vlahovic su assist del solito Di Maria per il definitivo 3-0 (50'). Non arriva la reazione del Sassuolo e la Juve controlla senza patemi.

Debutto vittorioso del Napoli: al Bentegodi, i partenopei superano il Verona dopo una gara emozionante (2-5). Si gioca stabilmente nella metà campo gialloblù, ma a sorpresa passa l'Hellas: su corner (29') sponda di Gunter per Lasagna che insacca facile. Pronta reazione del Napoli: palo di Anguissa, poi il pari di Kvaratskhelia (37', di testa) e nel recupero del 1° tempo sorpasso di Osimhen (pallone spizzato da Di Lorenzo su corner).Nella ripresa pari gialloblù con Henry (48'),poi Napoli a valanga: Zielinski, Lobotka, Politano.

