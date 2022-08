L'omaggio Rai al giornalista e divulgatore scientificoprosegue nel giorno delle esequie che si tengono tra poco a Roma. Dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1 diretta Tv a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre laica (per volontà di Angela) in Campidoglio dopo la Camera Ardente, aperta al pubblico. A presenziare l'assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor.

