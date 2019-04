Milano : Trovata morta in casa con coltellate sul corpo (Di martedì 23 aprile 2019) È successo a Sesto San Giovanni. A trovare il corpo senza vita della 49enne è stato il marito, che agli investigatori ha detto di essere appena rientrato dal lavoro. L’uomo ha subito lanciato l’allarme. Sarebbe morta a causa di una profonda coltellata alla gola. Il corpo di Lucia Benedetto ormai senza vita è stato trovato in casa, a Sesto San Giovanni, nel Milanese, dal marito. L’uomo, un italiano di 54 anni, ha subito chiamato i soccorsi. Il 118, arrivato poco dopo le 18:30, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri non escludono alcuna pista



