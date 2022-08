Moda e Vacanze : Come vestire i bimbi in estate

L'estate è arrivata e vi chiedete come vestire i vostri bambini? Volete che abbiano abiti pratici adatti alle loro attività all'aperto? È vero, non è facile sapere cosa comprare, soprattutto quando il tempo può essere capriccioso. In questo articolo trovate alcuni consigli per vestire bene i vostri bambini durante il periodo delle vacanze.



Vesti il tuo bambino con abiti larghi

Se i vostri bambini hanno più di tre anni, è consigliabile acquistare vestiti il cui materiale sia morbido e piacevole da indossare. Devono potersi sentire liberi nei movimenti e gli abiti indossati devono essere adattati alle loro attività. Non mettete il vestito "buono" a una bambina in un centro ricreativo, per esempio.



Si consiglia di prediligere materiali leggeri come lino o cotone, tessuti idealmente morbidi. Risparmiate l'abito estivo per i pranzi in famiglia e optate per i pantaloncini se fa molto caldo e una semplice maglietta a maniche corte.



Non dimenticare occhiali da sole e un cappello per i vostri bimbi quando sono all'aperto. È importante proteggerli il più possibile, acquistando gli accessori giusti. Per le scarpe è consigliabile, in base all'attività svolta, indossare sandali o scarpe sportive leggere, se si trovano in campeggio.



Come vestire un bambino in estate?

I vostri figli si uniranno ai loro amici durante le vacanze? Assicuratevi quindi di mettere in valigia vari vestiti a seconda del luogo di destinazione. Anche avere dell'abbigliamento impermeabile è utile, così come avere almeno un maglione o una felpa in valigia.



La sera o la mattina può fare fresco e i bambini hanno bisogno di proteggersi per evitare di prendere freddo e ammalarsi. Basta davvero poco per rovinare le vacanze. Inoltre, di questi vestiti, non dimenticatevi di infilarne anche qualcuno di lana.



Se fa sport, può indossare pantaloncini anziché i pantaloni della tuta e per il resto del tempo, i bermuda sono ottimi per i ragazzi, sono comodi, larghi e non disordinati. Scegliete un bermuda da ragazzo trendy presso negozi e rivenditori specializzati in abbigliamento e moda bimbo i quali vi sapranno consigliare sulla qualità dei prodotti e quelli più di moda.



Come vestire una bambina in estate?

I vestiti per le bambine sono meravigliosi, ma il tessuto deve essere soffice e fine e se trovate il look ideale, potete davvero regalarle dei bei vestitini estivi. Con bellissimi sandali abbinati al vestito, vostra figlia sarà deliziosa.



Se preferisce invece arrampicarsi sugli alberi e fare sport, pantaloncini o pantaloni capri a 3/4, se la mattina fa più fresco, saranno perfetti per lei. Se si reca al parco o presso una ludoteca ricordatevi che è necessario avere sempre un cambio di vestiti in borsa.



I materiali ideali per vestire i bambini d'estate



Il cotone è il materiale più adatto per vestire un bambino durante la stagione calda. Evitate materiali spessi e tessuti che possono "graffiare" o irritare la pelle soprattutto quando si suda. Per un maggiore comfort e morbidezza, il cotone è il materiale ideale da adottare. I vestiti in cotone sono più traspiranti e consentono al sudore di fuoriuscire più facilmente.



Altrimenti il lino, che è anch'esso un tessuto molto leggero. L'unico inconveniente è che si stropiccia facilmente. Abiti in poliestere o acrilico dovrebbero essere evitati durante la stagione estiva.



Inoltre, per evitare che il bambino si bagni, a causa del tempo, è necessario sempre vedere prima di uscire se le previsioni meteo sono buone. Ricordatevi sempre di mettere capi di ricambio nel caso il tempo faccia i capricci.



