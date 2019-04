Torna la leva obbligatoria? Cosa ha detto Matteo Salvini

(Di lunedì 22 aprile 2019) Per il ministero della Difesa si tratta di un'idea "romantica ma inapplicabile". Il ministro dell'internorilancia l'edea dellanel corso di un comizio a Pinzolo, in provincia di Trento dove il 26 maggio si voterà per le elezioni supplettive : "Da settembre l'educazione civica diventerà materianelle scuole, inoltre dovremo anche reintrodurre il servizio militare obbligatorio, magari nel Corpo degli Alpini". Ma fonti del ministero della Difesa bollano l'idea didi un ritorno allacome "romantica ma inapplicabile". "Pensiamo al futuro non al passato".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...