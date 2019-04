Se ti sento mi girano i co******! Grande Fratello 2019, Francesca De André contro la Suarez

(Di lunedì 22 aprile 2019) Anche durante i giorni di festa continuano le litigate nella Casa del. Questa volta èDeche attacca duramente Mila Suarez. Secondo la figlia del cantautore, Mila non l’avrebbe trattata molto bene al suo ingresso nel reality e - tra l'altro - parlerebbe anche male di lei alle spalle. “Non sopporto più di passare per casa e sentire la cantilena… lei pronuncia il mio nome continuamente… Ma posso passare il resto della giornata a sentire Michael Jackson? Se voglio sentirlo davvero metto il disco. Se ha da dire qualcosa, che me lo dica in faccia”.E poi continua : “Vieni, vieni! Ma lei vuole fare la kamikaze con me? Lei non esce dalla porta rossa, la mando con la fionda fuori da qua. Quando fai il mio nome vai lontana, che se timii cogli*ni. Quando devi parlare di me, sparisci dalla casa, Michael Jackson. Se ti buco con lo spillo, prendi fuoco. Le oche giulive io non le sopporto, le false ancora meno. Sta ce**a. Più rifatta di Michael Jackson”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...