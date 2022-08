Tower of Fantasy disponibile ora

L’avventura MMORPG Open-world condiviso in stile anime per PC e dispositivi mobile è disponibile ora in download gratuito sul sito ufficiale, App Store e Google

PlayLevel Infinite e Hotta Studio annunciano che l’open world MMORPGTower of Fantasy è disponibile ora in download gratuito. Tower of Fantasy è free to play su PC e dispositivi mobile, con funzioni cross-platform, e può essere scaricato dal sito ufficiale, da App Store e Google Play.

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.

EVENTO DI LANCIO GLOBALE CON RICOMPENSE SPECIALI:

I giocatori potranno ricevere un massimo di 59 estrazioni gratuite, 1 selettore SSR, 1 reliquia SSR e 10 elementi cosmetici limitati; per maggiori dettagli, consultate la pagina ufficiale dell'evento: toweroffantasy-global.com/ events/glcarnival

4 MILIONI DI PRE-REGISTRAZIONI RAGGIUNTE

Tower of Fantasy annuncia inoltre che le pre-registrazioni globali hanno raggiunto i 4 milioni, con l'aggiunta di ulteriori ricompense per i giocatori che vogliono godersi il gioco.







CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Esplorazione Open World

Modalità cooperative multiplayer

Totale libertà nella creazione dei personaggi

Ambientazioni sci-fi post-apocalittiche

Stile artistico ispirato al mondo anime con personaggi unici

Combattimenti emozionanti e coinvolgenti

Numerosi veicoli e armi e cimeli dall’inconfondibile stile sci-fi.

Per scaricare la versione PC die riscattare le ricompense in-game, visitate toweroffantasy-global.com

