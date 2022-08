Super Sexy! Il costume di Wanda Nara è davvero stretto

Nei giorni scorsiè tornata al centro di tante voci di gossip. Voci che parlano, ancora, del suo rapporto con Mauro Icardi sempre più in bilico. Per questo l'Argentina ha letteralmente gli occhi di tutti i più curiosi sui suoi profili social. Al momento, però, l'imprenditore ha mostrato uno scatto che ha acceso i cuori del web. L'Argentina è uno dei volti più seguiti sui social. I numeri che ha raggiunto sono a dir poco impressionanti. Il che ci fa capire cosa ha saputo costruire nel tempo.

Sono molti i contenuti che compaiono sui canali social. Tra lavoro, famiglie e alcuni scatti che sanno colpire nel segno, Wanda Nara permette sempre ai suoi appassionati di entrare nel suo mondo. Chi segue da vicino la nota argentina sa come sia una personalità che sa sempre come accedere all'interesse generale. A maggior ragione con scatti che mettono in risalto le sue forme straripanti.

Forme che si sono notate anche in un altro scatto. In quell'occasione Wanda Nara si mostrò in mutande e con un décolleté che voleva sfuggire alla difesa della stessa. Questa volta è stata una foto in costume che ha colpito. La presenza fisica di Wanda Nara è semplicemente straordinaria. In ogni occasione mostra un fisico davvero curato. Una condizione fisica a cui molti danno ancora più valore viste le varie gravidanze che l'hanno vista protagonista. Anche per questo molte donne la seguono da vicino e apprezzano ciò che ha fatto.

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di un possibile divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Se l'argentino è in pensione con il PSG, Nara continua le vacanze. In questa occasione si è mostrata sdraiata su un lettino con occhiali da sole. Il dettaglio che si è notato, però, è la difficoltà del suo costume rosa a contenere le sue forme. Questo dettaglio non ha potuto fare a meno di aumentare la temperatura generale. Oltre a questo dettaglio, la Nara si è mostrata in una posizione molto sensuale. Anche in questo caso, come sempre, l'Argentina ha attirato gli sguardi degli utenti del web. Tra like e commenti, l'apprezzamento è stato a dir poco totale.

