Autorumox : Il nuovo autovelox e le Multe per i rumori

Di recente sono state segnalate sempre piùa causa di un rilevamento effettuato da undispositivo. Stiamo parlando di un. Questo è chiamato da tutti come "". Tale apparato, infatti, si riferisce a particolari infrazioni. Questa situazione è fastidiosa e non solo per molti automobilisti. La sicurezza stradale è sempre una priorità assoluta. Gli incidenti, tuttavia, continuano a verificarsi abbastanza frequentemente. Ciò ha portato diverse istituzioni a muoversi in questa direzione.

La sperimentazione Autorumox ha già fatto il suo ingresso in campo in Francia e la vedremo presto. Si parla, per il nostro Paese, di inizio 2023. Visti gli alti numeri riguardanti gli incidenti, il codice della strada è corso ai ripari. Tempo fa, a tal proposito, il codice della strada ha subito importanti modifiche. Anche le sanzioni sono cambiate radicalmente, aumentando il loro peso specifico.

Ora, quello che preoccupa gli automobilisti è un nuovo dispositivo che potrebbe far scattare Multe molto pesanti. Andiamo a vedere di cosa si tratta ea cosa prestare attenzione. È un'idea comune che non fare rumore sia una questione di educazione. Questo pensiero, tuttavia, è vero solo in parte. L'inquinamento acustico, infatti, provoca vittime ogni anno. Essere esposti per lungo tempo a rumori forti come il traffico automobilistico, il traffico aereo o altro, ha un impatto decisamente negativo sul nostro stato di salute e benessere.

Si consideri che in Europa il numero dei decessi per rumore troppo forte è stato stimato in 12.000. Questa situazione, quindi, ha dato vita a questo dispositivo in Francia. Sempre più Multe vengono segnalate nel Paese francese. Multe fino a 135 euro. Che ha portato i cittadini a storcere il naso. Il sindaco di Parigi, però, ha spiegato che la diminuzione dell'inquinamento acustico porta a un'aspettativa di vita di 9 mesi per ogni cittadino. Questa unità, tuttavia, non riguarda solo il rumore dell'auto. Il processo si collega anche a zone industriali, aeroporti e luoghi in cui si verificano feste e altri eventi simili. Insomma, l'Autorumox sembra avere un significato molto più preciso e più ampio.

Come accennato, questo dispositivo è attualmente operativo in Francia. Tra qualche mese potremmo vederlo in Italia. La situazione italiana è ancora più complessa visto che anche per un'infrazione minima la multa è davvero alta. Per questo motivo, quando c'è Autorumox, cerchiamo di evitare qualsiasi tipo di rumore. Soprattutto in macchina ma anche in altre situazioni.

Altre News per: autorumoxnuovoautoveloxmulterumori