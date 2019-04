Sebastian Vasile Motani : Trovato morto il ragazzo di 20 anni scomparso

(Di sabato 20 aprile 2019) E' stato risenza vita ildi 20ieri nel bolognese, a Idice di San Lazzaro. non era rientrato a casa e i genitori l'avevano cercato fino a tarda notte, per poi denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Ma nel pomeriggio di oggi,, 20enne di origini romene, è statonello specchio d'acqua tra via Palazzetti e via del Fiume, a Idice di San Lazzaro, in provincia di Bologna, lì è stata trovata la bicicletta delProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...